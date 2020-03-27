Епідемія коронавіруса, що різко обмежила можливості українських товстосумів, не змогла остаточно зрівняти перед лицем небезпеки простих громадян й олігархів з чиновниками

Навпаки, вона призвела до ще більшого розшарування суспільства, показавши, хто є хто в Україні. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політтехнолог Михайло Подоляк, передає Politeka.

В останні тижні українці, налякані коронавірусом, зіткнулися просто з концентрованим лицемірством, зазначає він. А все почалося з того, що небезпечну інфекцію у столицю привезли не якісь заробітчани, якими лякали всіх навколо, а так звана еліта.

«Група дурних двоногих істот на своїх плечах в прямому сенсі втягнула в наш кволий дім вбивчий вірус. Навмисне і свідомо спаскудила нам все місто. Наслідили скрізь, як тільки могли. І тихенько поховалися в свої щурячі пори, періодично висовуючи свої тупуваті фізіономії в соціальні мережі з потішними словами - «все буде добре! Завалимо вірус разом!». Але тільки після того, як ми тут влаштуємо хороший такий апокаліпсис дурнів...», – не підбирає виразів Подоляк.

Коли у ВІП-персон невтішний діагноз підтвердився, і виявилося, що лікування за кордоном більше недоступне, оскільки «vip-щури дуже непопулярні в цивілізованому світі», вони кинулися в Олександрівську лікарню, де багато років лікуються звичайні українці, які «тупо повинні пахати, стогнати і голосувати».

Проте до умов, в які потрапили небожителі, вони виявилися, м'яко кажучи, неготові.

«Спробувавши, нарешті, принади сучасної ua-медицини, багаторазово «відреформованої» в різних збочених позах, істоти взволали вголосину і негайно зажадали комфорту», – іронізує політтехнолог.

Їм знадобилися окремі бокси з кімнатками для охорони і затемненими вікнами, кондиціонер, індивідуальні лікарські бригади, вишукане меню та інші блага.

Тим часом глава Кабміну Денис Шмигаль екстрено збирає своїх міністрів і наполягає на тому, що потрібно закрити кордони, оскільки в країну в'їхало дуже багато потенційних хворих.

«А чому не ДО? Чи розум до посади не додається? Втім, це ж... Шмигаль...», – не втримався від сарказму Михайло.

Таким чином, сьогодні маємо розшарування суспільства, яке розірве країну.

«Є меншість, яка тепер просто пісяє суспільству в очі. Та більшість, яка має мовчки обслуговувати, йти з лікарень, платити податки і не жерти. А головне - плескати в долоні цим талановитим «тваринам» у статусах міністрів, депутатів і чинуш... Вірус, буквально, впечатав у кожного з нас мітки. Хто ми і що ми. А тому продовжуйте дивитися в дзеркала...», – підсумував автор.

Як відомо, коронавірус діагностований в екс-глави СБУ Валерія Хорошковського, екс-голови ОП Андрія Богдана, заступника голови Харківської облради Валерія Скоробагача і ряду народних депутатів.

Нагадаємо, олігархи благають українців врятувати їх від коронавіруса.

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