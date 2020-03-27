В адміністрації президента РФ виявлено випадок захворювання коронавірусом

НП в Кремлі підтвердив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Вживаються всі необхідні санітарно-епідеміологічні заходи, щоб не дати вірусу поширитися далі. Це зайвий раз доводить виправданість заходів обережності, коли учасників заходів з президентом запрошують пройти тести до цього заходу. Мені відомо лише про один випадок. З президентом він не контактував», - заявив він.

Також Пєсков підтвердив, що він був присутній на дні народження сестри композитора Ігоря Крутого, де був також Лев Лещенко, у якого виявили коронавірус.

На торжестві в честь Алли Крутої були присутні також Микола Басков, Валерія, Ірина Аллегрова, Олег Газманов, Алсу, Валерій Леонтьєв, Олександр Сєров, Олександр Ревва, Ані Лорак. Остання, до речі є близькою подругою Ігоря Крутого.

Водночас джерела російського РБК повідомляють, що інфіковані коронавірусом один або двоє людей. Крім того, ще один випадок захворювання виявлений і в управлінні справами президента РФ.

У свою чергу прес-секретар управління справами Олена Крилова заявила, що їй про це нічого не відомо, за її словами, в УДС дотримуються всіх необхідних запобіжних заходів, визначених Росспоживнаглядом.

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