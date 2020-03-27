Родичів загиблого від коронавіруса навіть не попередили, як правильно поводитись з тілом

Про це в інтерв'ю журналістам розповіла дочка померлого Ганна Поліщук, пише видання Овід.

За її словами, після смерті медики з Тернопільської міської інфекційної лікарні просто видали тіло родичам для поховання, не попередивши, як правильно це потрібно робити.

Ганна зізналася, що медики винесли її тіло померлого від COVID-19 батька в мішку з лікарні і закрили двері.

"Помер тато вранці. Зателефонували з лікарні моїй сестрі, сказали, щоб приїхала своїм транспортом, з труною і забрали тіло. З чоловіком на своєму бусі сестра поїхала за татом. Далі тіло батька винесли з лікарні в мішку і закрили двері. Сестра з чоловіком несли тіло до машини, допомогла ще медсестра. Батько важив 100 кг. Поклали тіло папи самі в труну, не маючи ніякого захисного одягу. Коли телефонувала сестра в лікарні, і їй сказали, що медперсонал не буде піддавати себе небезпеки. А далі труну не могли в бус засунути...", - розповідає донька загиблого.

Вона також додала, що лише через дві години з будівлі клініки до них вийшов лікар в захисному костюмі і допоміг поставити домовину в транспортний засіб.

"Тата повезли в село. Моя сестра з чоловіком, які мають трьох дітей, без всякого захисту пхали тіло, це в голові не вкладається. Люди в селі бояться, відмовилися викопати могилу. Мер Монастириська знайшов людину, який викопав могилу. Опускали тіло мер, його заступник, голова сільської ради і мій шурин. Сестра світила телефоном, а вони закопували в яму, тому що був вечір", - резюмувала вона у спілкуванні з журналістами.

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За словами очевидців, більшість людей в натовпі без масок і будь-яких засобів захисту. Якісну перевірку на предмет температури та інших симптомів коронавіруса провести кожного практично неможливо.

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