Доктор Евений Комаровський назвав продукти, якими варто запастися на період карантину



Як передає Politeka.net, про це він розповів на своєму YouTube-каналі. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



За його словами, це один з найбільш поширених питань.

"Ви повинні розуміти, що перш за все, потрібен здоровий глузд. Це повинні бути: продукти, продукти, які дозволять вам не виходити з будинку або не ходити по супермаркетах хоча б 2-3 тижні. Також, це можуть бути довгограючі овочі і фрукти", - зазначив лікар.

Комаровський підкреслив, що крім картоплі, борошна, цибулі, макаронних виробів та круп варто обов'язково придбати миючі засоби.

"Запасайтеся обов'язково миючими засобами. Мило - важливіше будь гречки", - уклав він.

Нагадаємо, на сайті my.ua (підшиваємо посилання https://my.ua/coronavirus) можна відстежувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.



Раніше Коморовський заявив, що вже наступного тижня небезпечний вірус почне масово поширюватися по країні. За його словами, число заражених різко зросте відразу після того, як Україна в повному обсязі отримає тести.

Він упевнений, що переміщення людей з однієї країни в іншу під час пандемії є серйозною помилкою, яку допустила, в тому числі і Україна.



Комаровський наголосив, що в такій ситуації українці можуть розраховувати тільки на себе, тому що чекати допомоги від ВООЗ та Євросоюзу не варто.

Нагадаємо, Комаровський подався в Росію і нарвався на жорстку відповідь.

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів, можна гуляти українцям під час епідемії.

Також Politeka писала, що Комаровський розповів українцям, коли закінчиться болісний карантин.



