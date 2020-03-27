Якщо дива не станеться, сподіватися на закінчення карантину не варто

Зупинити пандемію коронавірусу зараз може тільки «біологічне диво». Людство може сподіватися тільки на два чинники, які могли б їм стати

Про це розповіла доктор біологічних наук, професор Школи системної біології GMU (США) Анча Баранова. Вона зазначила, що в сформованій ситуації людство може сподіватися тільки на те, що активність вірусу спаде завдяки теплій погоді або ж він послабиться при переході від людини до людини.

Зокрема, Баранова не виключає, що при більш високих денних температурах почнеться більш швидка "стерилізація" довкілля завдяки тому, що вірус буквально "висихає" на сонці.

«Швидке закінчення епідемії можливе, якщо якесь диво станеться. Під дивом я маю на увазі біологічне диво. Раптом вірус ослабне або погода буде сонячною і теплою два тижні. Так буває, що початок квітня спекотний, так у нас буває», - заявила вчений.

Ще один можливий варіант «дива» - природне ослаблення вірусу при його мутації.

Крім того, біолог не виключає можливості зупинки пандемії за допомогою вакцини. Однак для цього міжнародному співтовариству потрібно буде не тільки створити, але й організувати масштабне виробництво по всьому світу.

«Якщо щось одне з двох відбудеться: буде розгорнуто засіб швидкого лікування або якесь біологічне диво. Якщо ж всі фактори залишаться такими ж, то навряд чи через два тижні в США всі штати будуть відкриті», - підсумувала науковець.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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