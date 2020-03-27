Українців попередили про те, що ліфти багатоквартирних будинків становлять особливу небезпеку в розпал епідемії коронавірусу

Міністерство розвитку громад і територій України опублікувало рекомендації для мешканців багатоквартирних будинків на час карантину.

Як повідомляє Politeka, в них людей попередили про те, що в умовах епідемії потрібно намагатися не користуватися ліфтом. Підкреслюється, що виходити з дому слід тільки в разі необхідності, а користуватися при цьому слід сходами. Якщо ж ви все-таки їдете в ліфті, стосуватися кнопок і дверних ручок краще в рукавичках.

«Намагайтеся ходити сходами і не використовувати ліфт. Замовляйте продукти і ліки онлайн», - йдеться в повідомленні.

Також українцям нагадали про важливість дотримання самоізоляції.

«Обмежте спілкування з людьми, які не проживають спільно з вами. Сьогодні є безліч каналів комунікації, які дозволяють працювати і спілкуватися дистанційно. Проводьте вечірки онлайн», - закликають автори.

Мешканцям багатоповерхівок також радять не запускати в під'їзд незнайомих людей через збільшену кількість шахраїв.

«На цей період підсилюйте заходи, по можливості дезинфікуйте поверх, на якому живете (мийте підлогу в коридорі, обробляйте дезінфектантом ручки дверей, поручні сходів, кнопки ліфта і т. д», - закликають українців.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, Распутін передбачив, чим обернеться коронавірус для людства: "напередодні очищення".

Як повідомляла Politeka, вірусолог назвала препарати, які можуть протистояти хворобі: "Деактивує коронавірус".

Також Politeka писала, що "слуга" одним фото показала захист нардепів від коронавіруса: поки лікарі самі купують маски.