У позафракційного депутата Верховної Ради Ганни Скороход підтверджено захворювання Covid-19



Як передає Politeka.net, про це повідомив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

"Підтверджений коронавірус у ще одного народного депутата - Скороход (позафракційна). Бажаю якнайшвидшого одужання", - написав він.

варто відзначити, що Скороход в листопаді 2019 року була виключена з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, також в лютому вона народила первістка.

Зазначимо, що з-за епідемії в Україні загинули вже 8 осіб, вилікувались п'ятеро. В країні лабораторно підтверджено 311 випадків.

Нагадаємо, що тести на коронавірус здали близько тридцяти депутатів фракції "Слуга народу" після того, як інфікування підтвердили в двох народних депутатів Сергія Рудика, Руслана Горбенко і Сергія Шахова.



Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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«Це всього два препарати: або парацетамол або ібупрофен. Парацетамол – це міжнародна назва, а торгові назви – тайленол, калпол, ефералган, панадол і так далі. Ібупрофен – це нурофен, бурфен і ще купа синонімів», – пояснив Комаровський.

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