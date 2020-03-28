Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Наталуха емоційно відповів прихильниками вільного карантину

Як передає Politeka.net, заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку про кінця)

За його словами, обговорення доцільність жорстких обмежувальних заходів під час епідемії коронавірусу недоречні.

"Наші воїни - це медики. Медики просять нас про дві речі: забезпечте нас масками, ліками, особистим захистом і заробітною платою, а друге, вибачте, - "Сидіть, курва, вдома!" Сидіть вдома і нікуди не виходьте. А ми замість цього починаємо філософствувати про те, кому можна виходити, кому не можна", - заявив нардеп.

У розмову включився голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявивши, що 92% тих, що заразилися українців це не пенсіонери, а люди від 30 до 45 років.



"Я підтримую Діму в цьому питанні", - заявив він.



Зазначимо, що станом на 28 березня, через епідемію в Україні загинули вже 8 осіб, вилікувались п'ятеро. В країні лабораторно підтверджено 311 випадків.

Раніше відомий лікар Євген Комаровський розповів, які засоби обов'язково повинні бути в аптечках українців у період коронавірусу.

«Це всього два препарати: або парацетамол або ібупрофен. Парацетамол – це міжнародна назва, а торгові назви – тайленол, калпол, ефералган, панадол і так далі. Ібупрофен – це нурофен, бурфен і ще купа синонімів», – пояснив Комаровський.

Нагадаємо, Распутін передбачив, чим обернеться коронавірус для людства: "напередодні очищення".

Як повідомляла Politeka, вірусолог назвала препарати, які можуть протистояти хворобі: "Деактивує коронавірус".

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