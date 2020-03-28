Українці почали отримувати штрафи за пости про коронавірус, які суд вважає такими, які викликають паніку

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в Telegram-каналі PavlovskyNews.

«Стаття 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає покарання за "поширення неправдивих чуток". Так, 25 березня мешканець Чернівців отримав штраф за публікацію у Инстаграмм сторіс про нібито зараженні всіх коронавірусом. Суд порахував цей вчинок распостранением паніки», - йдеться в повідомленні.

Більш того, за аналогічною статтею були оштрафовані двоє жителів Житомирської області.

«По цій же статті були оштрафовані два жителя Житомирщини. Один з них є місцевим активістом. Він перепостив жартівливий пост про можливий апокаліпсис - на фото були зображені величезні черги на автобусній зупинці. До цієї справи були залучені співробітники СБУ, хоча це не їх прямі обов'язки», - підкреслюється в тексті повідомленні.

При цьому адвокат Сергій Войченко розповів, що цю статтю може підпадати і сама українська влада.

«…від її імені їздять машини і просять залишатися людей вдома, посилаючись на пандемію коронавіруса», - зазначив правозахисник.

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