Мокрий сніг і морози знову наскочать на Україну

Синоптики розповіли, яка погода буде в Україні на початку нового тижня

Про це написала у фейсбук синоптик Наталія Діденко, повідомляє Politeka.net.

«Сьогодні в Україні ледь не літо, хоча перевели годинники, значить, дійсно, літо. А вже завтра випаде сніг! Адже до нас з понеділка прийде істотне похолодання», – заявила синоптик.

Так, на Заході України очікується істотне похолодання до 2-6 градусів вище нуля.

У північних областях, включаючи Вінницьку область, температура повітря опуститься до +4 +10 градусів.

Зазначимо, що в більшості центральних областей, на Сході і Півдні країни ще затримається тепла погода, в понеділок, 30 березня, вона буде триматися в районі +12 +17 градусів.

Атмосферний фронт принесе дощі, на Заході і Півночі з мокрим снігом. Іншим регіонам країни пощастить більше.

Холод прийде з поривчастим північним і північно-східним вітром.

У Києві понеділок буде хмарно, висока вологість. Може зірватися невеликий сніг. Температура повітря 30-го березня знизиться до +7+ 9 градусів за Цельсієм.

У вівторок, 30 березня, в столиці вже підкрадеться невеликий мороз вночі, а вдень температура не підніметься вище +2 +4 градуси.

Синоптик зазначила, що весняне потепління відновиться з четверга на цьому тижні.

"Погода вирішила некомфортною погодою солідаризуватися з нашим карантинним настроєм. Але це не вічно, до щастя.", - пише Наталка Діденко.

Нагадаємо, що жителям південної частини України стоїть сьогодні вночі готується до 3-7 градусів. Хоча вдень і було 14-18 тепла.

Жителям східних регіонів 29 березня пощастило з сонячною погодою без опадів. Вдень на вулиці було 13-17 тепла. Вночі похолодає до 1-6 вище нуля.

А ось на західній Україні пройдуть дощі. Незважаючи на це, повітря прогріється до 15-17 градусів тепла. Вночі похолодає найбільше – від 2 тепла до 0 градусів.

Мешканцям Києва та області вдень синоптики прогнозують 15-17 тепла. Вночі похолодає: від 0 до 4 тепла.

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