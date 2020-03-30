В Українських містах вводяться все більш жорсткі заходи безпеки у зв'язку з поширенням коронавірусу
За офіційними даними Моз в Україні зафіксовано вже 475 випадків захворювання коронавірусом. Найбільше випадків зараження припадає на Київ (82), а також Чернівецьку (59), Тернопільську (57) та Черкаської (46) області.
У зв'язку з ризиком зараження раніше Кабмін вирішив продовжити карантин в Україні до 24 квітня. Крім того, заходи епідеміологічної безпеки в різних містах країни поступово стають все більш жорсткими.
Так, у Сумах з 28 березня і до кінця карантину жителям заборонено виходити з дому без крайньої необхідності. Виходячи на вулицю, при собі обов'язково мати документи і не наближатися до людей ближче, ніж на два метра.
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Крім того, з 30 березня в Одесі з'являться блокпости на в'їздах і виїздах з міста, де поліцейські, медики, а в разі необхідності і нацгвардейцы, будуть проводити вибірковий огляд громадян. 23 блокпоста будуть працювати як на межі обласного центру, так і в області. Людей з підвищеною температурою будуть відправляти назад.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вже заявляв про те, що медики закликають переглянути карантинні заходи в країні.
«Ми будемо переглядати підходи до карантинних заходів, оскільки бачимо, що мобільність населення від 18 до 50 років дуже велика», - підкреслив він.
У зв'язку з цим можна припустити, що більш жорсткі карантинні заходи найближчим часом будуть введені і в інших містах України. Ймовірно, подібні блокпости на трасах з нацгвардейцами і медиками на в'їздах у всі області.
Також глава Моз Ілля Ємець заявив, що на позачерговому засіданні уряду 29 березня було прийнято рішення про посилення карантинних заходів. Зокрема, тепер особи, що контактували з інфікованими або самі хворі коронавірусом, будуть зобов'язані дотримуватися режиму самоізоляції. Також люди, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в суспільстві відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, підлягають обсервації (ізоляції) протягом 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.
Згодом в Україні запрацює Електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання режиму самоізоляції і обсервації.
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