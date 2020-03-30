Українці по можливості повинні залишатися в тих країнах, де вони зараз знаходяться

Подібну заяву під час брифінгу зробив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Politeka.net.

Зокрема, міністр зробив гучну заяву після дебошу, який влаштували українці в аеропорту Бориспіль після евакуації з В'єтнаму.

За словами Дмитра Кулеби, в різних країнах світу евакуації на батьківщину чекають майже 11,5 тисяч українців.

"В даний час кількість громадян, які очікують евакуації з різних країн світу, складає 11 тисяч 449 осіб. Ця цифра динамічна, так як хтось постійно евакуюється, а хтось навпаки змінює свою думку і вирішує евакуюватися, інформуючи про це посольство або консульство", – заявив міністр під час сьогоднішнього брифінгу.

Але громадянам краще залишатися зараз у тих країнах, де вони знаходяться, оскільки "подорож – це піддавання себе небезпеці".

"Ви не можете здійснити тривалий переїзд, не торкаючись поверхні, не спілкуюся з людьми, і ви ніколи не знаєте, де у вас буде ризик зараження", – додав Кулеба.

Підсумовуючи, глава МЗС України заявив, що зараз настав критичний період і найближчі тижні стануть визначальними на тлі епідемії коронавіруса COVID-19.

"В цілях вашої ж безпеки бажано, щоб ви ці тижні перебували поки там, де ви знаходитесь, це для вас особисто набагато безпечний варіант", – резюмував Кулеба під час брифінгу.

Раніше ми розповідали, що українці влаштували справжній бунт в аеропорту під Києвом. Евакуйовані з В'єтнаму українці почали дебош з вимогою не відправляти їх в обсервацію.

На опублікованих кадрах видно, що люди самотужки намагаються відкрити двері аеропорту зсередини. При цьому інші українці знімають зовні все на телефон, жахаючись поведінки співвітчизників.

Після того, як двері піддалися, люди масово кинулись на вулицю. Серед них можна було помітити дітей і зовсім маленьких дітей, яких несли жінки

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