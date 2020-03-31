Українці просять президента Володимира Зеленського призначити главою МОЗ відомого педіатра Євгенія Комаровського

Відповідна петиція була зареєстрована на сайті президента в понеділок, 30 березня.

"Вважаю, що з метою підвищення ефективності боротьби з епідемією, є необхідність затвердити на посаду міністра здоров'я Доктора Комаровського!!! Нехай береже нас Бог", - говориться в тексті петиції.

Варто відзначити, що за добу звернення зібрало 67 підписів з 25 000 необхідних. До кінця збору підписів залишається 91 день.

Незважаючи на надії українців і вияв поваги до лікаря Комаровського, останній раніше вже коментував можливе призначення на пост міністра охорони здоров'я. Педіатр виклав свою точку зору ще рік тому, до перемоги Зеленського на виборах.

"Зеленський, з яким у нас 10 років добрих дружніх відносин, попросив мене бути його радником в області медицини. Я погодився. У зв'язку з цим на багатьох моїх ресурсах і в особистій пошті чергова атака ботів і потік образ. Будь ласка, потерпіть. Не реагуйте. Не годуйте тролів вашими емоціями. Наша команда сподівається на те, що після виборів їм (тролям) уріжуть матеріальну допомогу і вони затихнуть самі по собі. Бути міністром не планую. Планую давати поради, відповідати на питання в рамках моєї компетенції. Залишаюся дитячим лікарем", - писав Комаровський.

Нагадаємо, 30 березня нардепи затвердили своїм голосуванням відставку міністра охорони здоров'я Іллі Ємця, а також призначення його наступника - Максима Степанова.

Новоспечений глава МОЗ Степанов виділив такі пріоритети в своїй роботі: боротьба з пандемією і завершення медичної реформи.

"Я не хочу нікого ні в чому звинувачувати, але є певна втрата часу з точки зору підготовки до пандемії. Ми більше не можемо дозволити собі втрачати час. Тому вкрай важливо налагодити комунікацію з установами охорони здоров'я на місцях", - заявив міністр.

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