Буде як у Європі

Карантин в Україні буде продовжено і після 24 квітня. Зокрема, Арсен Аваков вважає, що українцям доведеться сидіти вдома як мінімум два місяці

Про це міністр внутрішніх справ заявив, відповідаючи на питання про можливе продовження обмежувальних заходів (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він нагадав про те, що раніше Кабмін ухвалив рішення про продовження карантину до 24 квітня. Однак, цілком ймовірно, що і після цієї дати українці продовжать сидіти вдома.

Зараз все залежить від розвитку епідемічної ситуації в країні.

«Зараз у нас продовжений (карантин – ред.) до 24 числа, але там подивимося. Я думаю, що як мінімум два місяці нам усім доведеться сидіти, як і у всій Європі, в карантинному стані», - повідомив Аваков.

Раніше про те, що Кабмін розглядає можливість ослаблення карантину в Україні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, зараз в українців немає "фінансової подушки", завдяки якій вони зможуть три місяці просто сидіти вдома.

«Ми дуже добре розуміємо, що у багатьох людей, у більшості населення України немає фінансової подушки, і немає можливості три місяці просто сидіти вдома. Люди повинні заробляти гроші. Економіку треба запускати», пояснив глава уряду.

Прем'єр також припустив, що остаточне рішення про ослаблення карантину після великодніх свят буде залежати від динаміки розповсюдження коронавіруса на території країни.

Нагадаємо, ослаблення карантину в Україні, з'явилося важливе звернення: "Вже після свят...".

Як повідомляла Politeka, в Дніпрі хочуть ввести комендантську годину на час карантину: з'явився документ.

Також Politeka писала, що одесити масово наплювали на карантин, красномовні кадри.