Поки українці з тривогою дивляться свіжі зведення по коронавірусу, на Донбасі продовжують обстріли, а росіяни не припиняють накачувати прикордонну область військовою технікою

Про те, що Міноборони РФ не дрімає, свідчить відео, опубліковане на YouTube-каналі Zna Vid, передає Politeka. Запис зроблено реєстратором автомобіля. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

На кадрах – колона бронетехніки, яка рухається в бік міста Ростов-на-Дону. За словами людини за кермом, громадянина Росії, їй кінця-краю не видно. Більше того, він закликає всіх, хто думає виїжджати з міста, зробити це якнайшвидше, оскільки «місто закривають і вводять воєнний стан».

Раніше ми писали про те, що в складі диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар помітили російських кадрових військових, які прибули на Донбас. У прес-службі Міноборони зазначили, що російські військові прибули зі складу з'єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ.

Крім того, стало відомо, що бойовики посилили на Донбасі передові позиції артилерійськими і мінометними підрозділами і розрахунками протитанкових ракетних комплексів.

Як відомо, з початку Операції Об'єднаних сил (30 квітня 2018 року) СММ ОБСЄ зафіксувала понад 2,5 тисяч фактів розміщення збройними формуваннями РФ засобів вогневого ураження з порушенням ліній відведення і виявила близько 5000 одиниць озброєння, розміщених з порушенням ліній відводу, а також більше 14 000 одиниць озброєння, розміщених по лініях відводу, але за межами виділених місць зберігання.

Також на окупованих територіях Донбасу зафіксовані новітні російські системи радіоелектронної боротьби. Відомості, які були отримані, доповнюють звіти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 12 березня. У звіті місії ОБСЄ мова йшла про розкриття комплексів радіоелектронної боротьби, зокрема про: РБ-341В "Леєр-3", Р-934Б "Синиця" і РБ-636 "Світло-КУ".

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість.

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