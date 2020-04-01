На період карантину в Україні запроваджено нову заборону для мешканців багатоповерхових будинків

Тепер заборонено використовувати будівельні інструменти. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко на своїй сторінці в Facebook.

«Підтверджую! На час карантинних заходів використання болгарок, молотків, дрелів та перфораторів у багатоквартирних будинках заборонено! Попереджаємо порушників: на вас чекатиме сувора і, як доводить практика, миттєва відповідальність. Поліція не завжди встигає вас рятувати», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради прийняли закон, який передбачає штрафи за самовільне залишення місця обсервації (карантину) і посилення кримінальної відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань.

Згідно з прийнятим законопроектом, порушники заплатять штраф в розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За деякі дії можна потрапити під арешт, обмеження волі або зовсім потрапити у в'язницю на термін від 5 до 8 років.

Зазначимо, карантин в Україні ввден до 24 квітня, однак обмежувальні заходи можуть продовжити. Про це заявив глава МВС Арсен Аваков.

За його словами, карантин в Україні можуть найближчим часом продовжити до другої половини травня.

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