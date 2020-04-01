Українців можуть зобов'язати носити маски в громадських місцях

Таке питання обговорювалося під час селекторної наради під керівництвом президента Володимира Зеленського, передає Politeka.net з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Повідомляється, що в Україні можуть посилити режим карантину, зобов'язавши українців носити медичні маски.

"Зокрема, мова йшла про режим "всі в масках" з 6 по 24 квітня та обмеження кількості людей при перебуванні на вулиці. Адже саме на Великодні свята очікується пік захворюваності вірус", - сказано в повідомленні на сайті президента.

Щоб запобігти цьому, влада провели консультації з усіма телевізійними групами по трансляції пасхальних богослужінь. Поки тільки три телеканали не дали відповіді щодо таких показів, але переговори з ними тривають.

Варто відзначити, що масковий режим запроваджено на цілому ряді об'єктів у Києві. Зокрема, медичні маски зобов'язані носити ті українці, які знаходяться в адміністративних, виробничих приміщеннях і в громадському транспорті.

Раніше ми повідомляли, що нардепи встановили штрафи для українців за самовільне залишення місця обсервації та посилення кримінальної відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань на карантині.

Згідно з прийнятим законопроектом, порушникам загрожують штрафи в розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Більш того, за деякі дії можна навіть потрапити за ґрати на строк від 5 до 8 років.

Також не виключено, що карантин можуть продовжити до другої половини травня. За словами глави МВС Арсена Авакова, все буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні.

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