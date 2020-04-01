Українці повинні сидіти вдома і йти в лікарню тільки в крайньому випадку



Як передає Politeka.net, таку пораду дав журналіст і політолог Юрій Романенко на своїй сторінці у Facebook.



"Народ, скажіть, чому ви при кожному чихові і температурі біжіть в лікарні? Що ви там хочете знайти, крім додаткових проблем?", - дивується він.

За словами журналіста, українцям варто оцінювати ситуацію в країні розсудливо.

"Лікарні зараз - це зосередження зарази. Якщо вам не сильно погано, то що ви хочете отримати в лікарні, якщо навіть захворіли вірусом? 80% хворих перехворіють ним, як простою формою застуди. Тому вам нічого в лікарні не запропонують, крім ліків, які пропонують від застуди", - запевняє він.

Також Романенко зазначив, що навіть якщо ви будете відчувати легке нездужання, лікарі не зможуть діагностувати вірус.

"Тестів немає, захисту немає, знань у лікарів теж немає", - зазначив він.

За його словами, тільки в у разі серйозних симптомів, можна йти в лікарню, але якщо у вас немає вірусу, то шанси їм заразиться саме там різко збільшуються.

"Ймовірність того, що вам допоможуть у лікарні така ж, як 10 разів поспіль поставити на зеро в казино. Наше здоров'я і наше держава і є таке казино. Тому ліпше не майте з ними справу, якщо вже зовсім не припече", - радить він.

Єдиним способом уникнути зараження він назвав самоізоляцію.

Нагадаємо, ппро станом на ранок 1 квітня в Україні кількість заражених новим вірусом склало 669. З них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.

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