Пьяный дебош там это не самое худшее!

Эвакуированные из популярного курорта украинцы устраивают во время обсервации настоящий ад

Как сообщает Politeka, рассказывает об этом источник «Обозревателя».

«Только что на 3-м этаже работница с рецепшен сказала всех предупредить, что полиция отныне не разрешает поставки алкоголя. Будут изымать и отдадут при выселении. Я выразила глубокую обеспокоенность тем, что они думают, что мы заключенные, но это не так», - отмечает он.

Так, вчера на шестом этаже «молодой человек, бухой в гов**ну, ломился во все двери» и сказал, что ищет выход на крышу.

Позже инцидент подтвердила и одна из работниц отеля.

«12 часов ночи, ко мне в дверь стучится человек, кричит, чтоб открыли дверь на крышу, мол, ему нужна свобода, свежим воздухом подышать. И дальше по дверям пошел. Его дважды охрана выводила, потом полиция. Это ненормально», - подчеркнула она.

При этом подобные случаи, утверждает она, якобы происходят постоянно.

«Гости пьют на этажах, ходят курить на улицу и только единицы сознательно не покидают номера. Это происходит фактически каждый день. Выпивают на этажах, не слушают ни сотрудников отеля, ни полицию. Прямым текстом отправляют подальше. Это если культурно сказать. Они пьют, полиция с нами, все это фиксируется на видео», - уточнила она.

Но хуже всего то, что постояльцы используют правоохранителей, которых приставили следить за обсервацией, в качестве курьеров. Они приносят им еду, которую в отель доставляет популярная сеть.

Более того, часть постояльцев решила организовать вечеринку прямо в холле отеля. Один из мужчин даже предложил другим постояльцам тайский массаж. По информации журналистов, есть такие, кто согласились.

Напомним, бой в Новых Санжарах, из санатория бегут врачи: новые кадры и подробности безумства.

Как сообщала Politeka, противники эвакуации украинцев стали посмешищем: в сети появились фотожабы.

Также Politeka писала, что украинцы забили тревогу из-за эвакуированных.