Кличко підняв настрій всім, кому міг

Київського градоначальника Віталія Кличка висміяли за безглузду обмовку під час звернення до українців з нагоди посилення карантину

Як повідомляє Politeka, кадри були опубліковані в YouTube.

Так, в ході виступу Кличко розповів про запровадження протиепідемічних заходів і обмежень, які повинні допомогти в боротьбі з китайським вірусом. Однак допустив прикру обмовку.

«Як бачите, серед хворих – двоє неповноцінних дітей: 16-річний хлопець і 17-річна дівчина», - зазначив він.

На відео з 0:50

Уточнимо, що в ході виступу, швидше за все, він повинен був сказати «неповнолітніх» дітей. На це звернули увагу користувачі мережі і почали наввипередки висловлювати свою думку про інцидент.

«напевно сто грам потягнув…неповноцінних дітей», «я тащуся від Витальки Азырова», «Азаров відпочиває. Це повна торба», «Кличко в потрібний момент включає дурня,хоча він дуже хитрий шахрай», «О, мої співчуття перекладачці почалися», - пишуть вони.

До цього ми писали, що київський мер Віталій Кличко заявив, що так звані VIP-палати підготували в Олександрівській лікарні на випадок захворювання перших осіб держави. Кличко пояснив, що палати почали готувати після наказів Держслужби охорони, МОЗ та звернення Держуправління справами при президенті.

"Що стосується нібито VIP-палат для депутатів та інших чиновників – такого немає! Скажу одне: воно було зроблено на виконання наказів Державної служби охорони, МОЗ та обігу на їх підставі Державного управління справами при президенті.", - заявив Кличко

Багато українців не змогли стримати свого обурення, вони не могли зрозуміти, чому права простих українців так утискають. Знайшлися серед українців і ті, хто запропонував депутатам лікуватися по тій же системі, по якій лікується простий українець.

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