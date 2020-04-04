Людям потрібно подумати про свою безпеку

Міністерство охорони здоров'я України розкрило, коли чекати в країні пік захворюваності нової китайської хвороби

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 4 квітня закликав людей не піддаватися помилковому почуттю безпеки, пише Рoliteka.net.

Так, до 24 квітня українці повинні, як можна менше пересуватися по вулицях, а також мати засоби індивідуального захисту.

Лікар зазначив, що пік захворюваності настане, починаючи приблизно з 14-15 квітня. У ці дні, ймовірно, будуть фіксуватися масові важкі випадки, а також збільшення кількості жертв.

Ляшко повідомив, що залишати житло дозволено не частіше двох разів на тиждень, а людям, що вже заразилися, і зовсім заборонено виходити з дому. За словами медика, остання настанова буде жорстко контролюватися.

При цьому лікар повідомив - заражені будуть забезпечуватися преператами і навіть продуктами, щоб ті не порушували режим самоізоляції.

За словами Ляшка жорсткі заходи необхідні, адже якщо вони не будуть прийматися, то уникнути негативних наслідків, у тому числі масової летальності, не вдасться.

Раніше повідомлялося, що уряд ввів обмеження, щоб зупинити поширення вірусу. Дана ситуація серйозно вдарила по бізнесу. Підприємці порушують карантин і нариваються на штрафи в розмірі від 17 до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, Монастырисский район Тернопільської області опинився під ударом. За останні два тижні тут було зафіксовано 83 випадки зараження китайським вірусом на 26 тисяч жителів. При цьому серед заражених виявилися 32 медика.

За словами місцевих жителів, їх лікарня не готова до боротьби з заоблеваемостью. До того ж лікарям не вистачає респіраторів та тест-систем.

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