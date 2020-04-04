Сьогодні, 4 квітня, 20 українських лікарів прибули до Італії для боротьби з епідемією

Відомо, що українські лікарі пробудуть в Італії 14 днів, після чого повернуться на батьківщину, де можуть продовжити роботу в разі поширення епідемії.



Крім того відомо, що Україна формує для італійців гуманітарну допомогу і вертоліт-реанімацію. Планується поставка в Італію медичного спирту, об'єм якої визначається з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку.

У прес-службі посольства України повідомили, що Італія вже висловила подяку за допомогу.

"Спасибі Україні та її медикам за цей жест солідарності та міжнародної підтримки. Італія цього ніколи не забуде", - такими словами зустрів українських медиків Глава МЗС Л. Ді Майо.

Користувачі мережі вже відреагували на цю новину. Але думки розділилися: деякі побажали лікарям удачі і підтримали таке рішення української влади, але були й ті, хто вважав таке рішення неприпустимим у зв'язку з ситуацією в самій Україні.

"Пишаюся такими співвітчизниками!", "Бог в допомогу всім подолати важку хворобу", "Жест ... ніби наші мають з цим вірусом більше досвіду) Політичний розрахунок і піар на тлі дій Росії (... хоча, може окупиться", - писали в мережі.

Нагадаємо, доручення відправити бригаду лікарів в Італії для боротьби з епідемією дав президент Володимир Зеленський після селекторної наради з членами уряду. Таким чином наша країна може приєднатися до низки держав, які вже направили своїх медиків в епіцентр пандемії в Європі.

Нагадаємо, Комаровський розніс Кабмін за обмеження з-за карантину.

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