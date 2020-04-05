Новий тиждень буде спокушати українців, які сидять на карантині, гарною сонячною погодою

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала популярний синоптик Наталка Діденко, пише Politeka. За її словами, весь тиждень в Україні буде тепло і сухо, а дощ може прийти на територію країни лише в п'ятницю. Вся справа в антициклоні, який займає більшу частину європейського континенту.

У понеділок, 6 квітня, Діденко прогнозує теплу погоду. Вночі ще буде свіжо, а ось вдень температура повітря прогріється до 11-16 градусів тепла. Вітер буде слабким.

Вже у вівторок, 7 квітня, в Україну завітає справжня весна. Температура підніметься до літніх 20 градусів. Весь тиждень буде тепло.

Втім, за словами Діденко, в п'ятницю, 10 квітня, в Україну можливо прийдуть дощі, в результаті чого трохи похолодає.

Синоптик додала, що циклон, який відповідальний за дощі, зараз знаходиться над Британією, Іспанією, Францією й Португалією. Саме там в найближчі дні пройдуть дощі. А у нас поки буде сухо.

Раніше ми писали, що синоптики прогнозували літо вже в травні. Згідно з прогнозами, травень в Україні буде дуже посушливим і спекотним. А ось у червні очікуються сильні дощі та похолодання.

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