Мажорка з Києва не соромиться випивати на камеру, а потім сідає за кермо люксового Mercedes
Про це у своєму Facebook написав заступник глави МВС Антон Геращенко, передає Politeka.net.
Як розповідає Геращенко, ім'я "нової Зайцевої" - Ганна Краснова, а по Києву зі швидкістю 200 км/год вона їздить на Mercedes, який зареєстрований на її маму.
Кравець з "Квартал 95" осоромилася прямо на сцені, Кошовий не стерпів: повне відео
Коханка Остапчука в сміливій позі показала, чим полонила відомого красеня: "Дуже чіпляюча..."
"Квартал 95" відчихвостив Зеленського прямо зі сцени, Кошовий не стримався: "Цього точно..."
Комаровський розкрив, чому в Україні немає повального мору: «Епідемія сильніша там, де...»
"Аня любить красуватися тим, як вона їздить з позамежною швидкістю, і регулярно публікує відео про це в своїх соціальних мережах. В ніч з 2-го на 3-є квітня автомобіль Анни не зупинився на вимогу патрульних поліцейських. Після короткого переслідування вулицями нічного Києва, патрульні змусили Ганну зупинитися. Прилад для вимірювання алкоголю показав, що Ганна керувала автомобілем у стані алкогольного сп'яніння", - додав заступник глави відомства.
За словами Антона Геращенка, на мажорку за порушення був складено адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП - керування в стані алкогольного сп'яніння, а вердикт винесе суд.
Варто відзначити, що ця стаття передбачає штраф у розмірі 10 200 гривень та позбавлення прав строком на один рік.
«Не будьте такими як Ганна Краснова! Не сідайте за кермо після вживання алкоголю. Не перевищуйте швидкість. Не знімайте однією рукою селфі, коли ви ведете машину. Бережіть свої життя і життя оточуючих. Інші люди теж хочуть жити, а не загинути під колесами черговий «зайцевої» чи «краснової», - звернувся він до українців.
Підсумовуючи, Антон Геращенко додав, що в Раді знаходиться на розгляді законопроект, який передбачає посилення покарання для таких водіїв.
"Логіка цього законопроекту в тому, що для таких, як Ганна Краснова або Олена Зайцева, заплатити 10 або 20 тисяч гривень за те, щоб випивати і їздити за кермом - невеликі гроші. А ось 15 діб під арештом, можливо, зупинять таких як Ганна або Олена Зайцева, зберігши життя та здоров'я тисячам українців", - резюмував він у своєму Facebook.
"Треба довічно позбавляти прав!" "Абсолютно вірно!", "Оштрафувати і помсти тротуари для початку", "Таких лише на бабло розвантажувати: чим більше штраф - тим швидше Аня зрозуміє, хто тут л*шара, "15 діб занадто мало", - українці підтримали ініціативу МВС про посилення покарання.
Нагадаємо, Зайцеву можуть випустити з в'язниці вже 3 квітня: новий поворот у справі про ДТП в Харкові.
Як повідомляла Politeka, Дронов зважився на радикальний крок заради свободи: "слідом за Зайцевої".
Також Politeka писала, що суд пішов на поводу у Зайцевої, мажорка домоглася свого: деталі скандального рішення.