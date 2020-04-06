Мажорка з Києва не соромиться випивати на камеру, а потім сідає за кермо люксового Mercedes

Про це у своєму Facebook написав заступник глави МВС Антон Геращенко, передає Politeka.net.

Як розповідає Геращенко, ім'я "нової Зайцевої" - Ганна Краснова, а по Києву зі швидкістю 200 км/год вона їздить на Mercedes, який зареєстрований на її маму.

"Аня любить красуватися тим, як вона їздить з позамежною швидкістю, і регулярно публікує відео про це в своїх соціальних мережах. В ніч з 2-го на 3-є квітня автомобіль Анни не зупинився на вимогу патрульних поліцейських. Після короткого переслідування вулицями нічного Києва, патрульні змусили Ганну зупинитися. Прилад для вимірювання алкоголю показав, що Ганна керувала автомобілем у стані алкогольного сп'яніння", - додав заступник глави відомства.

За словами Антона Геращенка, на мажорку за порушення був складено адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП - керування в стані алкогольного сп'яніння, а вердикт винесе суд.

Варто відзначити, що ця стаття передбачає штраф у розмірі 10 200 гривень та позбавлення прав строком на один рік.

«Не будьте такими як Ганна Краснова! Не сідайте за кермо після вживання алкоголю. Не перевищуйте швидкість. Не знімайте однією рукою селфі, коли ви ведете машину. Бережіть свої життя і життя оточуючих. Інші люди теж хочуть жити, а не загинути під колесами черговий «зайцевої» чи «краснової», - звернувся він до українців.

Знакомьтесь, это Анна Краснова. Она киевлянка, любит танцевать, выпивать, а потом ездить на Мерседесе, зарегистрированном на ее маму, со скоростью 200 километров в час, создавая угрозу жизни других водителей и пешеходов. Не знаю, знает ли Анна Краснова о судьбе другой молодой девушки из Харькова - Алены Зайцевой, которая погубила жизни 6 -х украинцев и травмировала ещё 7 человек. Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы за это. И вместо танцев с подругами она коротает теперь своё время в колонии. Аня любит красоваться тем, как она ездит с запредельной скоростью, и регулярно публикует видео об этом в своих социальных сетях. В ночь с 2-го на 3-е апреля автомобиль Анны не остановился по требованию патрульных полицейских. После короткого преследования по улицам ночного Киева, патрульные вынудили Анну остановиться. Прибор для измерения алкоголя показал, что Анна управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По ней составлен административный протокол по статье 130 КУпАП - вождение в состоянии алкогольного опьянения. Дальше своё слово скажет суд. Эта статья предусматривает штраф в размере 10 200 гривен и лишение прав сроком на один год. Хотя мне кажется что некоторых надо лишать водительских прав пожизненно. Не будьте такими как Анна Краснова! Не садитесь за руль после употребления алкоголя. Не превышайте скорость. Не снимайте одной рукой селфи, когда вы ведёте машину. Берегите свои жизни и жизни окружающих. Другие люди тоже хотят жить, а не погибнуть под колёсами очередной «зайцевой» или «красновой». Благодарю всех патрульных полицейских за Вашу трудную и неблагодарную работу по поддержанию порядка на дорогах Украины. P. S. В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект номер 2695. Если его одобрят народные депутаты, то лица, которые повторно в течении одного года будут изобличены в вождении в нетрезвом виде, вместо штрафа в 20 400 гривен, могут получить 15 суток ареста. Логика этого законопроекта в том, что для таких как Анна Краснова или Алена Зайцева, заплатить 10 или 20 тысяч гривен за то, чтоб выпивать и ездить за рулём - небольшие деньги. А вот 15 суток под арестом, возможно, остановят таких как Анна или Алена Зайцева, сохранив жизнь и здоровье тысячам украинцев. Прошу высказаться в комментариях относительно введения наказания за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения в виде административного ареста на срок до 15 суток. За 2019 год патрульной полицией задержано 115 000 водителей, у которых были признаки алкогольного или наркотического опьянения. Штраф в 10 200 гривен не остановил этот опасный вид правонарушения ... Gepostet von Антон Геращенко am Montag, 6. April 2020

Підсумовуючи, Антон Геращенко додав, що в Раді знаходиться на розгляді законопроект, який передбачає посилення покарання для таких водіїв.

"Логіка цього законопроекту в тому, що для таких, як Ганна Краснова або Олена Зайцева, заплатити 10 або 20 тисяч гривень за те, щоб випивати і їздити за кермом - невеликі гроші. А ось 15 діб під арештом, можливо, зупинять таких як Ганна або Олена Зайцева, зберігши життя та здоров'я тисячам українців", - резюмував він у своєму Facebook.

"Треба довічно позбавляти прав!" "Абсолютно вірно!", "Оштрафувати і помсти тротуари для початку", "Таких лише на бабло розвантажувати: чим більше штраф - тим швидше Аня зрозуміє, хто тут л*шара, "15 діб занадто мало", - українці підтримали ініціативу МВС про посилення покарання.

Нагадаємо, Зайцеву можуть випустити з в'язниці вже 3 квітня: новий поворот у справі про ДТП в Харкові.

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