Місячний посівний календар на травень 2020 допоможе дачникам, городникам, садівникам і фермерам правильно посадити рослини і отримати щедрий урожай.

Що таке місячний календар і як ним користуватися

Науково доведено, що Місяць впливає на багато процесів, які відбуваються на Землі. Вся справа в розташуванні супутника відносно планети, яке ще називають фазою. В залежності від розташування, Місяць змінює магнітне поле. В результаті на Землі чергуються припливи і відливи, збільшується або знижується тиск повітря, змінюється погода і рух повітряних потоків.

Крім того, Місяць сильно впливає на земну кору і грунт, хоча цього і не видно неозброєним поглядом. Люди давно помітили, що в залежності від місячної фази, корені і стебла рослин прискорюють або сповільнюють свій ріст. Посадивши розсаду насіння або в сприятливий час, можна отримати більш багатий урожай, але помилка загрожує слабкістю, гниттям, всиханням або іншою бідою для рослини. Фази Місяця також визначають сприятливі і несприятливі періоди для обробки землі: прополки, добрива, витравлювання шкідників і тому подібного.

Основні фази Місяця визначають за її освітленістю. Сама по собі Місяць не світиться, а лише відбиває світло Сонця. Часом її добре видно на нічному небі, а часом вона повністю ховається в тіні Землі. Всього виділяють вісім місячних фаз:

Молодик — практично не видно на небосхилі.

Молодий місяць — з'являється на небі у вигляді тонкого серпа.

Перша чверть — видно половина Місяця.

Зростаючий Місяць — період, поки нічне світило не

покажеться повністю.

Повний Місяць — цілком видно на небосхилі.

Щербатий Місяць — з кожним днем природний супутник всі сильніше йде в тінь.

Остання чверть — освітлена половина Місяця.

Старий Місяць — ледь помітний "серп" перед тим, як світило повністю погасне і почнеться новий цикл.

Використовувати місячний посівний календар на травень 2020 дуже просто. Будь-якій людині, який займається рослинами, досить подивитися, якого числа що можна і не можна робити – таким чином можна без праці спланувати всі необхідні роботи в полі, саду чи городі. Не потрібно самостійно дізнаватися, як буде фаза Місяця і як вона впливає на ті чи інші сільськогосподарські культури. Орієнтуватися допоможе проста таблиця для городника і фермера, яку краще роздрукувати і повісити поряд з календарем.

Місячний посівний календар на травень 2020 по фазах

Перш ніж вивчати місячний посівний календар на травень 2020 року та будувати плани на конкретні дні місяця, варто ознайомитися з одним важливим правилом: багаторічні рослини, включаючи кущі і дерева, краще всього висаджувати перед фазою повного Місяця – тоді вони будуть рости добре і швидко. Але саме в повний місяць від посадки потрібно утриматися, а ще краще - за день до нього і відразу після. Рослини, висаджені в новолуння, як правило, приносять мізерні плоди.

Повний Місяць у травні 2020 року в Україні буде тільки один раз – 7 числа. Відповідно, з 6 по 8 травня краще утриматися від будь-яких робіт і відкласти садовий інвентар. Навіть кімнатні рослини варто залишити в спокої. Молодик відбудеться 22 травня, дайте землі відпочити з 21 по 23 числа.

Відомі періоди, коли найкраще садити конкретні культури. Так овочі та зелень, які плодоносять на поверхні, краще садити, прополювати і підгодовувати в період зростаючого Місяця (1-5 травня, 26 травня і до кінця місяця). А ось коренеплоди і бульбові культури, які ростуть безпосередньо в ґрунті, варто садити і обробляти у фазі спадного Місяця (9-21 травня). Коли Місяць убуває – саме час посадити газонну траву, виривати бур'яни і обрізати вусики.

Місячний посівний календар на травень 2020 по датах

1 травня, п'ятниця. Не можна садити і пересаджувати садово-городні культури, але це сприятливий час, щоб посадити кущі і дерева, скосити траву для уповільнення її росту. Можна мульчувати, полоти, приймати заходи проти шкідників і можливих заморозків.

2 травня, субота. Не варто садити фруктові дерева, овочі, будь-які сорти на насіння. А ось декоративні рослини, які не плодоносять, будуть рости добре. Дуже сприятливий день для посадки шипшини, жимолості, витких квітів. Можна скосити траву, щоб зростала повільніше.

3 травня, неділя. Рекомендації такі ж, як і на 2 травня. Крім того, можна садити кореневі овочі.

4 травня, понеділок. Ідеальний момент, щоб посадити квіти і фруктові дерева кісточкових сортів, закласти бульби і насіння на зберігання. Можна косити траву і поливати землю, обрізати квіти, підв'язувати і удобрювати кімнатні рослини. Гарний час, щоб посадити кабачки, огірки, квасоля, горох, розсаду капусти, цибулю для зелені, гарбузи.

5 травня, вівторок. Ті ж рекомендації, що і на попередній день, за винятком посадки гарбузів. Замість них краще садити баштанні рослини: (кавун, диня).

6 травня, середа. Можна садити капусту, огірки, перець, помідори, гарбуз, картоплю, кабачки, прищепити культури, внести добрива, полити, витравити шкідників, розпушити грунт. Не варто ділити рослини з корінням, висаджувати дерева. Але найкраще не турбувати сад і город, адже на наступний день почнеться повний місяць.

7 травня, четвер. У зв'язку з повним місяцем не рекомендується нічого садити і обробляти.

8 травня, п'ятниця. Відразу після повного місяця не варто нічого садити, але можна прополоти бур'яни і підстригти газон.

9 травня, субота. Можна почати посівні роботи, а саме: посадити редис, ріпу, картоплю, придивится за суницею.

10 травня, неділя. Рекомендується посадити редис, брукву, ріпу, картоплю, а також декоративні квіти, особливо троянди. Сприятливий день для розпушення, удобрення ґрунту, обрізки і щеплення дерев.

11 травня, понеділок. Можна садити картоплю, редис, ріпу, брукву, цибуля на зелень, горох, квасоля, гарбуз, солодкий перець, часник, а також розпушувати і удобрювати землю, доглядати за деревами. Не варто пересаджувати квіти.

12 травня, вівторок. Зберігаються рекомендації 11 травня, можна садити декоративні квіткові рослини.

13 травня, середа. Краще нічого не садити. Замість цього варто скосити траву, прополоти і прорідити грядки, обприскати і окур рослини, підстригти дерева і кущі, присвятити день прищипыванию або мульчування.

14 травня, четвер. Місяць в останній чверті. Рекомендується розпушення, обприскування, обкурювання, прополка, мульчування, розпушення, боротьба з шкідниками. Посадку всіх рослин слід відкласти.

15 травня, п'ятниця. Хороший день, щоб посадити селеру, редьку, цибулинні рослини, гарбуз, огірки, суницю, малину. Можна садити розсаду перців всіх сортів, капусти, баклажанів, помідорів. Варто також прищепити дерева та ягідні кущі, прокультивувати, полити і удобрити землю.

16 травня, субота. Рекомендується посадити редьку, картоплю, селеру, цибулю, розсаду томатів, капусти, перцю, баклажанів, насіння буряків, цибулинні культури, Можна щепити дерева та ягідні кущі, вносити добрива, поливати.

17 травня, неділя. Слід посадити цибулинні культури, редис, селера. Можна перенести овочеві рослини з теплиць на відкриті грядки. Ідеальний момент, щоб полити, прокультивувати або удобрити грунт, прищепити дерева і кущі, в першу чергу – ягідні.

18 травня, понеділок. Не рекомендується сіяти і садити. Краще приділити час обрізки дерев і кущів, підготовку до посіву, боротьби зі шкідниками, прополюванні, мульчування, розпушуванню, введення засобів проти хвороб, закладання компосту.

19 травня, вівторок. Краще утриматися від посадки. Можна підстригти газон, обробити рослини від хвороб, внести підгодівлю, розпушити грунт.

20 травня, середа. Сприятливий час для посадки в грунт коренеплодів, цибулин і бульбових сортів рослин, багаторічних квітів. Можна підстригти дерева і кущі.

21 травня, четвер. Варто посіяти насіння однорічних рослин, червону квасолю, декоративні гарбузи, можна посадити коренеплоди, цибулини, бульбові.

22 травня, п'ятниця. Настає молодик, тому не варто нічого садити або яким-небудь чином обробляти землю.

Джерело: Відьмочка

23 травня, субота. Рекомендуємо посадити бобові і в'юнкі рослини, такі як виноград або троянда, що плететься. Хороший момент, щоб зрізати зайві пагони, прополоти грядки, підготувати ділянку для посадки, провести мульчування, обприскати і окур від шкідників.

24 травня, неділя. Настав час саджати боби і в'юнкі рослини, видаляти зайві пагони, мульчувати, боротися з шкідниками і хворобами. Можна пересадити суницю і посіяти петрушку.

25 травня, понеділок. Сприятливий день для посадки та пересадки практично всіх рослин, особливо кавунів, бобових, баклажанів, кабачків, патисонів, огірків. Краще віддати перевагу низькорослих рослин, бо в майбутньому стебло буде не дуже міцним. Добре приживеться розсада квітів і капусти.

26 травня, вівторок. Теж гарний час для посадки низькорослих рослин, а от з високорослими краще почекати. Рекомендується посадити розсаду низьких сортів помідорів, перцю, капусти, баклажанів, посіяти огірки, кабачки і бобові.

27 травня, середа. Місяць несприятливо впливає на висаджені садово-городні культури. Зате можна посадити дерева або кущі, скосити траву для уповільнення зростання, зайнятися мульчуванням і боротьбою з шкідниками. Землю слід розпушити, прибрати бур'яни і підготуватися до заморозків, якщо про них попереджає прогноз погоди.

28 травня, четвер. В цей день ризиковано садити овочі і квіти, краще зайнятися чагарниками і деревами: посадити, сформувати крони, обприскати від шкідників і хвороб. На городі можна прорідити сходи.



29 травня, п'ятниця. Поганий день для посадок будь-яких садово-городніх культур. Зате можна посіяти теплолюбні трави, такі як розмарин, майоран

і базилік, але ділянку потрібно на час накрити.

30 травня, субота. Несприятливий час для посадки як насіння, так і розсади, зате вдале – для декоративних рослин і чагарників (жимолость або шипшина). У цей період добре приживаються в'юнкі види. Рекомендується обробити вже посаджену суницю.

31 травня, неділя. Посадковий календар не радить садити овочі, фруктові або ягідні дерева. Краще скосити траву, щоб повільніше зростала, розділити і пересадити багаторічні рослини.

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