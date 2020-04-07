Українці мають непоганий шанс уникнути сплати штрафів у розмірі 17 тисячі гривень за недотримання карантину
Крім того, якщо поліція намагається скласти протокол про те, що ви хворієте і вийшли на вулицю, потрібно грамотно оформити його і встановити вашу особу. Якщо ви не погодитеся їм допомогти - максимум вас на 3 години звозять на встановлення особи і нічим це не закінчиться, бо в ділянці вже не буде ні свідків, ні фактів порушень.
Російська Кардашьян підкорила вражаючим видом ззаду: "Яка лапочка"
"Долар по 42": Нацбанк попередив про валютний ривок, найгірший прогноз збувається
Кравець з "Квартал 95" осоромилася прямо на сцені, Кошовий не стерпів: повне відео
Курс валют після вихідних різко зміниться, долар і євро на межі: що буде з гривнею
Крім того, блогер додав, що в українців є шанс оскаржити своє затримання поліцією, але тільки в тому випадку, якщо бути гранично ввічливим і не показувати ніяких емоцій.
"Головне будьте ввічливі. Просіть процитувати вам
ст. 33 - про свободу пересування... якщо вас хтось блокує на дорозі... і не тільки; ст. 30 - якщо хтось ломиться до вас додому; ст. 29 - якщо хтось намагається позбавити вас свободи; ст. 28 - якщо хтось намагається погрожувати вам примусовими мед-експериментами над вами", - порадив Джаспер Данлоп.
"Обмеження прав і свобод можливе ВИКЛЮЧНО в разі введення режиму НС. У нас його немає і ніхто не ризикне йти на це. Тому влада просто свідомо БРЕШЕ і ЗАЛЯКУЄ. НІЯКОЇ адекватної нормативки під обмеження ваших прав ні, а те, що є досить фрагментарно і легко шиється в судах", - зазначив в пості свій блогер.
Він додав, що це не означає, що треба плювати на власну безпеку і безпеку інших, але краще бути свідомими і прислухатися до здоровим.
Нагадаємо, українцям пояснили, де тепер потрібно ходити в масці: "Навіть біля...".
Як повідомляла Politeka, Комаровський розкрив, коли і як закінчиться епідемія в Україні: "На превеликий жаль...".
Також Politeka писала, що посилення карантину в Україні, розкрито важливі деталі.