"На всяк випадок, якщо вас зупинили на прогулянці та закидають відсутність маски і загрожують 44-3 адмінки? Поцікавтеся де ви можете отримати БЕЗКОШТОВНО те, що від вас вимагають (маски та інше) на підставі ст. 20 закону про санепідблагополуччі...", - зазначив блогер.

За його словами, поліцейські можуть захотіти встановити здорова людина чи хвора, одразу можна поставити їх в глухий кут питанням про те, де можна негайно пройти тест, щоб це перевірити.

Крім того, якщо поліція намагається скласти протокол про те, що ви хворієте і вийшли на вулицю, потрібно грамотно оформити його і встановити вашу особу. Якщо ви не погодитеся їм допомогти - максимум вас на 3 години звозять на встановлення особи і нічим це не закінчиться, бо в ділянці вже не буде ні свідків, ні фактів порушень.

Крім того, блогер додав, що в українців є шанс оскаржити своє затримання поліцією, але тільки в тому випадку, якщо бути гранично ввічливим і не показувати ніяких емоцій.

"Головне будьте ввічливі. Просіть процитувати вам

ст. 33 - про свободу пересування... якщо вас хтось блокує на дорозі... і не тільки; ст. 30 - якщо хтось ломиться до вас додому; ст. 29 - якщо хтось намагається позбавити вас свободи; ст. 28 - якщо хтось намагається погрожувати вам примусовими мед-експериментами над вами", - порадив Джаспер Данлоп.

"Обмеження прав і свобод можливе ВИКЛЮЧНО в разі введення режиму НС. У нас його немає і ніхто не ризикне йти на це. Тому влада просто свідомо БРЕШЕ і ЗАЛЯКУЄ. НІЯКОЇ адекватної нормативки під обмеження ваших прав ні, а те, що є досить фрагментарно і легко шиється в судах", - зазначив в пості свій блогер.

Він додав, що це не означає, що треба плювати на власну безпеку і безпеку інших, але краще бути свідомими і прислухатися до здоровим.

Нагадаємо, українцям пояснили, де тепер потрібно ходити в масці: "Навіть біля...".

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