7 квітня в Головний військовий клінічний госпіталь у Києві прибув новий борт з тяжкопораненими бійцями з Донбасу
Як повідомляє Politeka.net про це повідомила волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці в Facebook, зазначивши, що пораненим захисникам України потрібна допомога.
До свого посту вона прикріпила фото з госпіталю. На кадрах можна побачити машини швидкої допомоги, лікарів і поранених бійців, які постраждали після обстрілу окупантів.
Лікарі рятують екс-коханого Наталки Корольової: що відомо в дану хвилину, фото
Російська Кардашьян підкорила вражаючим видом ззаду: "Яка лапочка"
Олена Зеленська з опухлим обличчям здивувала дешевим видом, повне відео: як дружина Порошенка
Олену Кравець з "Квартал 95" рятують лікарі: що відомо про стан артистки, відео
"До Києва прилетів борт з пораненими, 18 швидких мчали по Бориспільському шосе. Хлопців привезли з ампутованими кінцівками ніг, з опіками, з осколковими і кульовими пораненнями. Є важкі, їх одразу забрали в реанімацію. Сьомий рік війни, низок швидких стає все більше і більше" – написала Юсупова.
Волонтер підкреслила, що зараз під час карантину, багатьом бійцям потрібна допомога, їм не вистачає: захисних костюмів для медиків, масок, а так само очків і навіть простих антисептиків.
Також раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" намагалися провести аероразвідку позицій бійців ЗСУ. За інформацією штабу, бійці ЗСУ домоглися важливого успіху на передовій.
Зокрема, на Світлодарському напрямку військовослужбовцям вдалося збити безпілотний літальний апарат "Застава" Bird Eye вартістю $2 млн, який був виготовлений в Росії.
Також повідомляється, що збитий безпілотник було передано відповідним фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення даних з носіїв.
Нагадаємо, Бійці ЗСУ можуть залишитися без їжі, у Зеленського заговорили про провал.
Як повідомляла Politeka, у мережі показали поранених українців після обстрілу окупантів, фото
Також Politeka писала, що наступ на Донбасі, бойовики визначили нову мету: "потрібні території в районі...".