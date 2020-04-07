7 квітня в Головний військовий клінічний госпіталь у Києві прибув новий борт з тяжкопораненими бійцями з Донбасу

Як повідомляє Politeka.net про це повідомила волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці в Facebook, зазначивши, що пораненим захисникам України потрібна допомога.

До свого посту вона прикріпила фото з госпіталю. На кадрах можна побачити машини швидкої допомоги, лікарів і поранених бійців, які постраждали після обстрілу окупантів.

"До Києва прилетів борт з пораненими, 18 швидких мчали по Бориспільському шосе. Хлопців привезли з ампутованими кінцівками ніг, з опіками, з осколковими і кульовими пораненнями. Є важкі, їх одразу забрали в реанімацію. Сьомий рік війни, низок швидких стає все більше і більше" – написала Юсупова.

Волонтер підкреслила, що зараз під час карантину, багатьом бійцям потрібна допомога, їм не вистачає: захисних костюмів для медиків, масок, а так само очків і навіть простих антисептиків.

Також раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" намагалися провести аероразвідку позицій бійців ЗСУ. За інформацією штабу, бійці ЗСУ домоглися важливого успіху на передовій.