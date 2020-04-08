Скандально відомий російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський виступив з безглуздою заявою

Так, Жириновський заявив про те, що Україна нібито отримала добро від США на окупацію чотирьох міст Росії.

Своїми маразматичними заявами політик поділився в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

За словами одіозного депутата нелегітимної Державної Думи, даний план нібито носить назву Х'юстонського і спрямований на розчленування Російської Федерації.

Перед цим, як вважає Жириновський, Вашингтон реалізував подібний йому, Гарвардський, який зруйнував СРСР.

"Два проекти в США було. Гарвардський і Хьюстонський. Гарвардський вони виконали - розчленувати СРСР на 15 частин. Тепер залишився Хьюстонський проект. Це про що? Розчленувати діючу Росію. Припустимо, фінам дозволити Карелію забрати, японцям — Курили, естонцям - частину Псковської області, Польща Львів забере. Україні вже подарунок готовий! Їм написано прямо в тексті, дозволяється забрати Бєлгород, Курськ, Орел і Брянськ!" - озвучив свої дивні фантазії Жириновський.

Також раніше повідомлялося, що одіозний депутат нелегітимної Державної думи, лідер ЛДПР Володимир Жириновський відзначився новою дивною заявив.

Так, він видав байку про те, що агресія Росії проти України нібито є спробою США розпочати війну всередині "русского мира", вони знайшли в Україні "гарматне м'ясо".

Нагадаємо, що Жириновський в приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст

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