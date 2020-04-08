У Кабінеті міністрів придумали нове обмеження для українців
Уряд вже подав відповідний законопроект у парламент, передає УП.
Кабмін просить Верховну Раду на час карантину надати йому право забороняти українцям залишати територію України, а також не пускати іноземців з країн, де зареєстровано особливо небезпечні захворювання.
Крім того, документом передбачено, що українці у яких підозрюється інфекційне захворювання, або ж вони контактували з інфікованими будуть надавати "інформована згода на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів", зокрема, згода на самоізоляцію або ізоляцію.
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Також законопроектом пропонується людей, які приїжджають з країн, де зареєстровані серйозні інфекційні захворювання, прирівняти до тих, хто мав контакт з хворим, і після приїзду в Україну відправляти їх в спеціалізовані установи.
Однак тут є винятки. Цей пункт не буде поширюватися на співробітників дипломатичних і консульських установ, представників офіційних місій, представників організацій, акредитованих в Україні та членів їх сімей, водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажу повітряних і морських суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони мали контакт з особою, хворим на особливо небезпечну інфекційну хворобу.
Тим, хто порушить карантин, передбачено покарання.
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