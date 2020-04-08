Українцям можуть заборонити згадувати близьких під час карантину

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на видання "РБК Україна".

Традиційно через тиждень після Великодня в Україні настають поминальні дні, які церква називає "Радоницей", а в народі - "Проводами" і "Гробками". В цей час люди йдуть на цвинтар, щоб відвідати могили рідних і близьких і вшанувати їх пам'ять. Але велика ймовірність, що в 2020 році будуть штрафувати.

Так заступник губернатора Рівненської області Ігор Тимошенко, зазначив, що зараз зборів на кладовищах вважаються порушенням умов карантину через епідемію китайського вірусу. І якщо його не скасовувати, поминки повинні припиняти, як вихід на вулицю без вагомої причини.

"В цьому випадку ми повинні ставити питання безпеки вище. Цей захід підпадає під умови карантину. Тим більше зараз передбачені суттєві обмеження для перебування громадян за межами свого будинку. Поминальний тиждень буде в межах карантину", - пояснив заступник голови обласної адміністрації.

цього року Великдень припадає на 19 квітня, а згідно з останнім розпорядженням Кабміну, карантин діє до 24 квітня. За уряд може як продовжити термін обмежень, так і скасувати їх достроково.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що Кабмін продовжить карантин в Україні щонайменше до початку травня. За його словами, це вимушений захід для порятунку людей.

"протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який введено до встановленого 24 квітня. Можливо, швидше за все, буде продовжено до початку травня місяця".

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