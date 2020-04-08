Незважаючи на епідемію вірусу з Китаю, чиновники вирішили послабити карантин і дозволили роботу низки підприємств

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Так, сьогодні чиновники внесли зміни в документ, який обмежує роботу підприємств у країні в зв'язку з поширенням хвороби. Тепер дозволяється: поштова та кур'єрська діяльність, будівельні роботи, роботи із збирання та заготівлі відходів, установи для торгівлі будівельними матеріалами, а також хімчистки.

Крім того, документ вводить процедуру обов'язкової госпіталізації осіб, які перетинають кордон України.

Як повідомлялося раніше, українцям працездатного віку дозволять ходити на роботу, рух громадського транспорту частково відновлять.

За словами чиновників, в кінці квітня можуть пом'якшити карантин, завдяки чому деяким громадянам дозволять повернутися на роботу, і буде частково відновлено рух транспорту.

"... Так як загроза поширення вірусу за три тижні нікуди не зникне, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть все одно діяти. Всі без винятку будуть зобов'язані носити маски і дотримуватися карантин. Для старших людей, студентів, школярів карантин буде продовжено", - зазначив голова Кабміну.

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