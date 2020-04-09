Український співак Олег Скрипка поділився думкою, що потрібно сказати людям, які живуть в ДНР і війну бачать кожен день

Співак заявив, що незважаючи ні на що, вважає Донбас українським.

"Скажу лише за себе. Я не буду розписуватися за всіх українців, ні за уряд. Я вважаю, що це ‒ Україна. Люди, які там знаходяться ‒ українці, це абсолютно нормальні люди. У кожного своя причина, чому вони там залишаються. Нормальні люди завжди можуть знайти діалог, а тим більше, моя справа позитивна і легка ‒ я просто співаю пісні", - заявив співак.

Крім того, Олег Скрипка жорстко висловився про агресію Росії.

Він назвав Росію великою агресором і гопником, з відповідною ідеологією. Але на жаль світ цього зовсім не розуміє і намагається домовитися з країною, якій потрібно все, крім миру.

"Росія ‒ це великий агресор і "гопник", у них чисто "гопницька" ідеологія. Світ цього не розуміє, досі намагається домовитися. І Україна намагалася вирішити мирним шляхом, це все тривало до Мінських угод", - вважає Олег Скрипка.

Він також обурився, що Україна, прийнявши Мінські угоди показала слабку позицію, адже з'являється таке відчуття, що терористи можуть стріляти в той час, як українські військові повинні терпіти обстріл по своїх позиціях. Це давно призвело до розчарування українців.

Нагадаємо, що Ліна Костенко та Олег Скрипка жорстко обложили президента: «політична біжутерія не потрібна».

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