У Київській області можуть посилити обмеження і навіть продовжити карантин до осені

Як повідомляє Politeka, 9 квітня про це під час брифінгу заявив Василь Володін, в. о голови Київської облдержадміністрації. Відео опубліковане на офіційній сторінці Facebook (щоб подивитися - скрольте вниз).

Чиновник заявив, що на найближчих вихідних, 11-12 квітня, влада введуть нові обмеження. Зокрема, максимально заборонять пересуватися на вулицях. За словами Василя Володіна, якщо жителі області просидять два дні в ізоляції, то карантин скоро знімуть. Він також пригрозив, що в разі порушення ситуація сильно погіршиться.

"У суботу та неділю в області, швидше за все, буде введений режим максимального обмеження пересування. Прошу в ці дні не виходити з дому. Якщо ви це зробите, то ситуацію утримаємо і почнемо виходити з карантину вже в травні цього року. В іншому випадку ризики , що карантин триватиме до осені", - пояснив Володін.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що уряд планує продовжити карантин по всій країні після 24 квітня.

"протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який введено до встановленого 24 квітня. Можливо, швидше за все, буде продовжено до початку травня місяця. У травні за умови позитивної динаміки ми запустимо економіку України за певним планом...", - заявив Шмигаль.

Gepostet von Київська обласна державна адміністрація am Donnerstag, 9. April 2020

За словами Дениса Шмигаля, карантин може тривати, "скільки буде витримувати економіка та морально-психологічний стан людей".

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