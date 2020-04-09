Тіло добровольця, який воював на Донбасі було знайдено в Маріуполі

Як повідомляє Politeka.net, про це повідомляє волонтер Марія Подибайло на своїй Facebook-сторінці.

Вона зазначила, що експертиза підтвердила, що тіло належить українському бійцеві Олексію Симонику з позивним "Бандера". Його похорони відбудуться в п'ятницю, 10 квітня. На Алеї Героїв Старокримського кладовища будуть близькі та друзі.

За словами Подибайло, в листопаді 2019 року Олексій вийшов з дому і більше не повернувся. Кілька місяців тому було знайдено тіло зі слідами насильницької смерті і тільки зараз прийшли результати експертизи.

Марія так описала загинувшого українського захисника:

"Власною харизмою вів за собою молодь. Запалював і надихав. Був різким і дієвим за інших. Життя як ризик заради України... Тому не міг бути байдужим або в стороні, коли в країні війна. Максималізм у всьому. Загострення почуття справедливості. Всі за одного. Уміння визнавати і виправляти власні помилки. Які робить кожен, але не кожен в змозі визнати і нести за них відповідальність".

Волонтер написала, що Симоник у 18 років пішов захищати Україну на Донбасі. Там пройшов Іловайськ, Піски, ДАП. Після служби він став волонтером, спортсменом і громадським активістом.

Волонтер Марія Подибайло попросила всіх небайдужих фінансово допомогти родині. Картка мами загиблої Олени Петрівни - 4314 1401 0000 8140.

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