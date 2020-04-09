У МОЗ попередили українців про те, що чекати ослаблення карантину найближчим часом не варто

З такою заявою виступили в міністерстві 9 квітня. Представники МОЗ підкреслили, що дострокове ослаблення карантинних заходів в Україні поки не планується.

«Уряд не планує достроково послаблювати карантинні заходи. Для своєї безпеки і безпеки рідних українці поки повинні залишатися вдома. До цього закликає і Всесвітня організація охорони здоров'я. ВООЗ вважає, що для країн Європи ще рано послаблювати обмежувальні заходи», - розповіли в міністерстві.

Українцям також нагадали про те, що пік зараження коронавірусом в країні поки ще не настав. За розрахунками МОЗ очікувати піку зараження варто 14-15 квітня.

У той же час підкреслюється, що поки в Україні зараження йде не такими швидкими темпами, як у багатьох інших країнах.

«Однак спалах там почалася на місяць раніше, тому розслаблятися ще рано», - підсумували в МОЗ.

Відзначимо, що раніше стало відомо, що карантин в Україні можуть не тільки не зняти раніше часу, але і продовжити аж до осені. Про це під час брифінгу заявив Василь Володін, в. о голови Київської облдержадміністрації.

Чиновник заявив, що на найближчих вихідних, 11-12 квітня, влада введуть нові обмеження. Зокрема, максимально заборонять пересуватися на вулицях. За словами Василя Володіна, якщо жителі області просидять два дні в ізоляції, то карантин скоро знімуть. Він також пригрозив, що в разі порушення ситуація сильно погіршиться і тоді карантин може бути продовжений навіть до осені.

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