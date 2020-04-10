Україна має шанс обійти пік захворюваності небезпечним китайським вірусом

Про це в ефірі українського телеканалу заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, передає Politeka.net.

За його словами, піку захворюваності вірусної інфекції в Україні, який прогнозувався на 14-15 квітня, не буде.

"Ми можемо його (пік епідемії) обійти, якщо бelenm дотримуватися карантинні заходи. До введення карантинних заходів, пік очікувався на 14 квітня. Зараз математичне моделювання показує, що 14 квітня піку у нас не буде", - заявив Ляшко в ефірі телеканалу.

Головний санітарний лікар також додав, що Україна має не таку динаміку зростання кількості хворих, як країни ЄС.

"Зараз ми порівнюємо всі країни ЄС, за скільки вони дійшли до першої тисячі... Україна сьогодні пізніше всіх дійшла до тисячі. Наші заходи показують, що у нас не така стрімка динаміка зростання від 1000 до 10 000", - резюмував він в ефірі.



Варто відзначити, що раніше Віктор Ляшко прогнозував пік зараження вірусом 14-15 квітня за умови, якщо українці не будуть дотримуватися жорстких карантинних заходів.

Раніше ми розповідали, що через епідемію вірусу в Україні пішли на крайні заходи. Зокрема, в Чернівецькій області вирішили ввести особливий режим, який буде діяти з 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня.

На цей період в Чернівецькій області будуть закриті всі, навіть продуктові магазини, а також автозаправні станції. Заправлятися зможуть тільки "швидкі", поліцейські машини і автомобілі служб порятунку.

В ОДА повідомили також, що за рекомендацією державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки додаткові обмежувальні заходи в найближчі вихідні введуть для всіх західних областей України.

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