Святковий кошик на Великдень в цьому році обійдеться українцям помітно дорожче, ніж у минулому році

Про це повідомив директор Національного наукового центру " Інститут аграрної економіки Юрій Лупенко, передає «Главред».

Так, мінімальна кошик обійдеться в 620 гривень. Порівняно з минулим роком ціна піднялася на 16,5%.

Середня великдень обійдеться в 96 гривень за кіло. Проте в магазинах вартість може бути вище.

Найбільш дорогими продуктами виявилися: домашня ковбаса (118 грн.); буженина (110 грн); сало (48 грн). Серед молочних продуктів: сир твердий (75 грн); м'який сир (55 грн); олія (85 грн).

Самими дешевими продуктами виявилися яйця (20 грн за десяток), вино Кагор (120 грн).

«При наповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино – її вартість зросте до 800 грн. Це на 90 грн, або на 12,7% більше вартості кошика такого ж складу в 2019 році», - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, карантин, введений із-за епідемії китайського вірусу, вніс свої корективи у святкування Великодня.

На Харківщині заходи з нагоди свята пройдуть 18-19 квітня і будуть відрізнятися від традиційних, повідомили правоохоронці.

Богослужіння пройдуть в 130 храмах Харкова і області. Очікується, що участь у цих заходах візьмуть близько 10 тисяч громадян. До забезпечення правопорядку планують залучити близько 400 співробітників поліції і 160 військовослужбовців Нацгвардії.

Нагадаємо, поминальні дні в Україні можуть скасувати, з'явилася офіційна заява.

Як повідомляла Politeka, українці масово кинулися в храми під час карантину, люди в розпачі: "А на кого ще сподіватися?"