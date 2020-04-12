Карантин через китайський вірус вписав свої правки на ринку нерухомості. Зараз зняти житло можна на 20% дешевше, ніж місяць тому

Орендодавці пішли на поступки - в Україні близько 3 мільйонів чоловік залишилися без роботи, самоізолювавшись вдома. Однак, хоч оренда квартир і подешевшала, після карантину ціни будуть переглядатися, звісно, у бік збільшення, передає "Сегодня" з посиланням на члена ради Асоціації ріелторів України Едуарда Бразаса.

"Ми розуміємо, що якщо зараз щось можна зняти дуже дешево, то це не надовго", – зазначає експерт.

В середньому оренда житла у Київській області знизилася на 7%, відзначають аналітики OLX. Те, що більшість "посуточніков" виставили квартири на довгострокову оренду, не викликало великого впливу на ринок.

"В Києві здаються десятки тисяч квартир, і пару тисяч "посуточніков" погоду не зроблять. Так, пропозиції ростуть, але і багато хто зняв свої об'єкти з оренди, щоб перечекати карантин", – додав Бразас.

У той же час в Україні зріс попит на житло за містом. В цьому секторі спостерігається істотне подорожчання. Порівняно з березнем минулого року ціни на будинки в Київській області збільшилися більш ніж на 50%.

Також підняли ціни на будинки на Закарпатті, Волині, у Львівській та Миколаївській областях.

Найвигідніші варіанти виявилися на Одещині (житло подешевшало на 12% порівняно з березнем минулого року) та Житомирщині (якщо рік тому запитували 3350 за оренду будинку, то на сьогодні - 2200 гривень).

Примітно, що днями в парламенті зареєстрували законопроект №3255, яким пропонується внести зміни в Цивільний кодекс України та зменшити орендну плату на 50% в період дії форс-мажорних обставин. Строк найму житла автоматично продовжується на період продовження таких обставин, а також орендодавець не зможе достроково розірвати договір оренди протягом карантину. Але, враховуючи, що більшість ріелторів знаходяться "в тіні" і не платять податки з доходів, то на них такий закон, якщо буде прийнятий, ніяк не вплине.

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