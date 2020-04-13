"Робіть свою солянку, але без нас"

Скандальний екс-нардеп Ігор Марков, який втік з України в РФ, зухвало заявив про те, що Україні потрібно припинити своє існування

Про це він заявив в ефірі пропагандистської програми РФ.

"Я за те, щоб Україна припинила це непорозуміння — своє існування. Поверніть нам Київ з південно-сходом і далі плетіть свою Річ -Посполиту, Австро-Угорщину, робіть свою солянку, але без нас!» — нахабно висловився він.

Зазначимо, що Марков є частим гостем пропагандистів РФ.

До речі, нещодавно ми писали, що одіозний депутат нелегітимної Державної Думи Володимир Жириновський відзначився заявою

Так, він відзначився відірваною від реальності заявою про те, що Росія нібито може зробити так, щоб Україна перестала існувати.

Свої маревні заяви політик озвучив в ефірі пропагандистської програми. Незмінними телеведучими цієї програми є затяті українофоби Ольга Скабеева та Євген Попов.

Він звинуватив Україну в тому, що вона не виконує Мінські угоди, тому нібито Лавров робить все можливе, щоб спробувати донести цю думку іншим країнам. Але його не бажають слухати, тому Росія підключає генералів.

"Починають говорити генерали. І генерали пояснюють німцям, французам і всім іншим: "Якщо Україна зможе використовувати Збройні сили для врегулювання будь-якого, - це Донбас, Крим - то України не буде!" - він спробував переконати в правдивості лякаючого публіку фейку.

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