Росія у свою скарбничку методів боротьби проти України додала ще один

Про це на своїй сторінці розповів ветеран АТО, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, передає Politeka.net.

Кодова назва операції – «Пасха», а для її реалізації, за словами автора «залучено філію та російську агентуру серед представників духовенства, які сьогодні впевнено роблять все для погіршення епідеміологічної ситуації в Україні».

Приводом для такої заяви стало звернення предстоятеля Української православної церкви Московського Патріархату Онуфрія, який звернувся до парафіян і підкреслив, що незважаючи на карантин, богослужіння у храмах УПЦ МП відбудуться

«Перші наслідки «святкування», а в реальності операції, ми побачимо через два тижні інкубаційного періоду COVID-19, приблизно, в перших числах травня. А далі все йде звичайною лавиною, зі щоденною прогресією і жахом від кількості інфікованих у зв'язку з тим, що після 19.04 і вдалої операції вірус буде поширений повсюдно», – пише захисник.

Він підкреслює, що Великдень, поминальні дні і травневі свята будуть використані проти України, і це – не страшилки, а сама що ні на є реальність, оскільки агресор не забуває про нас ні на секунду.

«Сподіваюся на адекватні дії держави, міських голів та керівництва правоохоронних органів щодо цих дій, а на ділі протидії українського народу за збереження його здоров'я і життя», – резюмував Штефан.

Як відомо, раніше мер Дніпра Борис Філатов пригрозив церквам, які на Великдень будуть приймати парафіян.

Він звернувся до представників міських церков з проханням не допустити скупчення людей біля храмів.

«Шановні священнослужителі... Все, що влада хотіла вам сказати, вам було сказано на зустрічі в єпархії 9 квітня. Я так зрозумів, що деякі не почули. Тоді ще раз. Крім штрафів від поліції і кримінальних справ, ви отримаєте весь комплекс заходів від міської влади, відкочених на налівайках і пунктах металлоприема. Хочете сидіти без води і світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам все це забезпечимо. Також чекайте скасування документів по землі і будь-яких дозволів на реконструкцію», – заявив Філатов.

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