Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна, що підтримує терористів "Л/ДНР", дала несподівану пораду бойовикам на Донбасі

Так, під час свого чергового візиту в окупований Донецьк, порадила їм готувати дітей до "останньої і страшної війні".

Таку злочинну заяву вона зробила в інтерв'ю пропагандистського ресурсу Украина.ги.

Наголошується, що Чичеріна у відповідь на запитання одного з бойовиків, "покладаючись на жіночу інтуїцію і талант співачки", що вона думає з приводу закінчення війни, відповіла: "буде ще гірше".

За її словами, зараз необхідно готувати дітей Донбасу до війни з Україною, адже вони повинні бути завжди напоготові.

"Ми йдемо до чогось страшнішого і масштабного, але на цьому шляху будуть і прекрасні миті, якими обов'язково слід дорожити. А так – треба просто правильно виховувати дітей, щоб діти були готові до останньої і страшної війни", – заявила Чичеріна.

Також раніше повідомлялося, що Чичеріна заявила нібито причиною погіршення відносин між українцями і росіянами стали американці.

У той же час вона вважає українців "своїми". Вона впевнена, що вся Україна стане російською. Також рок-виконавиця вважає, що РФ готова "прийняти" окуповані українські території, адже "іншого виходу немає".

"всі вони наші. Просто у них стався такий п*ндосский виверт мозку. Я була в Україні до війни. Існують невеликі відмінності – на півночі Росії, щоб почати танцювати, глядачам потрібно випити. А українці відразу заводяться, починають жінок в небо кидати. А так всі однакові", - заявила співачка.

Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.

Як писала Politeka, Чичеріна зібралася на Київ і безглуздо зганьбилася, мережа вирує.

Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.