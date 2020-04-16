Воскресіння Христове – найголовніше свято для православних християн. У цей день українці здавна шанують своїх друзів і близьких і бажають всього найкращого. Politeka.net пропонує найкращі привітання з Великоднем 2020 в листівках і СМС.
В 2020 році православні українці відзначають Великдень 19 квітня. Через карантин складно привітати людину особисто, вдаритися вареними яйцями і після церковної служби – навіть на вулицю не можна вийти більше, ніж по двоє. На щастя, зараз є інтернет і мобільний зв'язок, завдяки яким картинки і найтепліші слова можна відправити разом з привітанням віддалено.
Християнські листівки і поздоровлення з Великоднем 2020
Пасха – це християнське свято, тому не можна забувати про його значення. Дві тисячі років тому Ісус Христос, Син Божий, помер на хресті за людські гріхи, а на третій день він воскрес із мертвих. Його жертва врятувала всіх людей від вічних мук у Пеклі та дозволила знову возз'єднатися з Богом. Тому Пасха – світле і радісне подія, християни з посмішкою кажуть кожному зустрічному “Христос воскрес” та відповідають “Воістину воскрес”. Ось тільки у католиків свято відзначається трохи раніше.
Святковою листівкою слід нагадати близьким про жертву Ісуса Христа, про торжество життя над смертю. Для цього можна вибрати картинку з Сином Божим, ангелами чи з фото храму. Особливо приємно буде отримати привітання зі Святою Пасхою Христовою тим людям, які витримали Великий піст – для них це нагадування про успішно пройдене випробування. Пропонуємо великодні листівки з поздоровленнями у віршах і прозі російською та українською мовою.
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Христос воістину воскрес!
Бажаю вам добра і натхнення.
Хай зішле Господь з небес
Для всіх своє благословення!
Бажаю чистоти в душі і тілі,
В сім'ї - лише щастя і миру,
Нехай мрії збуваються на ділі
Зараз і кожну хвилину!
***
На свято Великодня, коли відзначають Воскресіння Ісуса Христа, я від усього серця бажаю вам непорушного щастя, щирої віри, невмирущої надії і достатку. Нехай в день святої Пасхи Господь подарує нам свою милість і благословення, нехай кожна людина отримає те, чого найбільше потребує. Зі святом!
Джерело: Бугага
***
"Христос воскрес!" – знов пролунало,
І на душі святково стало.
Вісь кошики із крашанками
Несуть до храму із пасками.
Святково свічки загорілись,
І всі страви освятились.
"Христос воскрес" – лунають дзвони,
Розбивають зло й прокльони!
***
Христос воскрес! Прийміть від мене щирі вітання з Великоднем 2020. Нехай радість великого свята назавжди вижене із серця печаль і тугу, а подарує веселий настрій і умиротворення. Пам'ятайте, що Христос не даремно віддав своє життя на хресті, і цінуйте своє щастя, звідки б воно не прийшло.
Джерело: bestgif
***
С Пасхой светлой поздравляю!
Говорю: Христос воскрес.
Вам сегодня я желаю
Много радостных чудес.
Сбереги вас Бог от горя,
От болезней, прочих бед.
Вам желаю счастья море,
Долгих, славных жизни лет!
Красиві листівки на Великдень 2020
Вітати з Воскресінням Христовим можна не тільки християн. Адже в Біблії сказано, що Ісус помер як за праведників, так і за грішників. Якщо людина дотримується католицької віри – вона теж буде рада привітанню. У будь-якому випадку, варто розділити свою радість із знайомими, передавши їм святкову картинку по телефону, в соціальних мережах або в месенджерах.
Джерело: otkr.ot7
Зараз дуже просто завантажити і відправити побажання близькій людині: мамі, татові, бабусі, сестрі, братові, коханій дівчині або хлопцю. Красива вітальна листівка – хороший спосіб показати свою любов і повагу. До цього варто привчати своїх дітей.
Джерело: otkr.ot7
Якщо трохи заморочитися, можна знайти більш красивий, але і більш складний варіант, наприклад, мерехтливі анімації, музичні відео, приколи. Або самостійно перетворити на листівку цікаві фото. Так можна взяти знімки, на яких зображені старовинні ікони. Якщо є можливість вручити вітальні листівки особисто – краще роздрукувати і вирізати їх з паперу. Можна знайти і відреставрувати старі картки.
Короткі та прикольні СМС для привітання з Великоднем 2020
Навіть в епоху інтернету СМС залишаються зручним і популярним засобом зв'язку. В такому випадку краще підібрати коротке привітання, текст якого легко набрати і прочитати з екрана телефону. Ідеально підійде віршик: невеликий, лаконічний, красивий і урочистий. Другу або подрузі буде приємно отримати смішні, веселі або жартівливі вірші. Не забувайте надсилати привітання з Великоднем 2020 в картинках або СМС-повідомлення у відповідь.
***
Колоколов пасхальный перезвон
Пусть нам приносит счастье в каждый дом,
Пусть солнце светит радостно с небес.
Христос воскрес! Воистину воскрес!
***
Мы сегодня яйца бьем.
Скорлупой заполнен дом.
Наши пасочки едим,
Голод утолить спешим.
Все поют «Христос Воскрес»
И ждут радостных чудес.
***
Поздравляю с Пасхой лично
И желаю не хворать,
А для этого куличик
В крупных дозах принимать.
Запивать его кагором,
Чтобы шло лекарство впрок,
Но «лечиться» только в меру
Нужно дать себе зарок.
Джерело: druzi.net
***
Від яєць всі руки в фарбі
Та я шлю тобі “привіт”.
Хай на пасках яскраві барви
Не забудуться довік.
Хай життя буде солодким,
Наче біла та глазур,
Сум – легеньким і коротким,
А в любові – все ажур.
***
З Великоднем я вітаю
І від серця побажаю:
Смачної паски,
Довгої ковбаски,
Жирного холодця,
Крутого яйця,
Лютого хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!
***
Радо сонечко сіяє
Смачна паска десь вітає,
Радуйтеся щиро нині –
Бог дав щастя всій родині,
Бог дав радість нам з небес –
Христос воскрес!
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