Воскресіння Христове – найголовніше свято для православних християн. У цей день українці здавна шанують своїх друзів і близьких і бажають всього найкращого. Politeka.net пропонує найкращі привітання з Великоднем 2020 в листівках і СМС.

В 2020 році православні українці відзначають Великдень 19 квітня. Через карантин складно привітати людину особисто, вдаритися вареними яйцями і після церковної служби – навіть на вулицю не можна вийти більше, ніж по двоє. На щастя, зараз є інтернет і мобільний зв'язок, завдяки яким картинки і найтепліші слова можна відправити разом з привітанням віддалено.

Християнські листівки і поздоровлення з Великоднем 2020

Пасха – це християнське свято, тому не можна забувати про його значення. Дві тисячі років тому Ісус Христос, Син Божий, помер на хресті за людські гріхи, а на третій день він воскрес із мертвих. Його жертва врятувала всіх людей від вічних мук у Пеклі та дозволила знову возз'єднатися з Богом. Тому Пасха – світле і радісне подія, християни з посмішкою кажуть кожному зустрічному “Христос воскрес” та відповідають “Воістину воскрес”. Ось тільки у католиків свято відзначається трохи раніше.

Святковою листівкою слід нагадати близьким про жертву Ісуса Христа, про торжество життя над смертю. Для цього можна вибрати картинку з Сином Божим, ангелами чи з фото храму. Особливо приємно буде отримати привітання зі Святою Пасхою Христовою тим людям, які витримали Великий піст – для них це нагадування про успішно пройдене випробування. Пропонуємо великодні листівки з поздоровленнями у віршах і прозі російською та українською мовою.

Христос воістину воскрес!

Бажаю вам добра і натхнення.

Хай зішле Господь з небес

Для всіх своє благословення!

Бажаю чистоти в душі і тілі,

В сім'ї - лише щастя і миру,

Нехай мрії збуваються на ділі

Зараз і кожну хвилину!

***

На свято Великодня, коли відзначають Воскресіння Ісуса Христа, я від усього серця бажаю вам непорушного щастя, щирої віри, невмирущої надії і достатку. Нехай в день святої Пасхи Господь подарує нам свою милість і благословення, нехай кожна людина отримає те, чого найбільше потребує. Зі святом!

Джерело: Бугага

***

"Христос воскрес!" – знов пролунало,

І на душі святково стало.

Вісь кошики із крашанками

Несуть до храму із пасками.

Святково свічки загорілись,

І всі страви освятились.

"Христос воскрес" – лунають дзвони,

Розбивають зло й прокльони!

***

Христос воскрес! Прийміть від мене щирі вітання з Великоднем 2020. Нехай радість великого свята назавжди вижене із серця печаль і тугу, а подарує веселий настрій і умиротворення. Пам'ятайте, що Христос не даремно віддав своє життя на хресті, і цінуйте своє щастя, звідки б воно не прийшло.

Джерело: bestgif

***



С Пасхой светлой поздравляю!

Говорю: Христос воскрес.

Вам сегодня я желаю

Много радостных чудес.

Сбереги вас Бог от горя,

От болезней, прочих бед.

Вам желаю счастья море,

Долгих, славных жизни лет!

Красиві листівки на Великдень 2020

Вітати з Воскресінням Христовим можна не тільки християн. Адже в Біблії сказано, що Ісус помер як за праведників, так і за грішників. Якщо людина дотримується католицької віри – вона теж буде рада привітанню. У будь-якому випадку, варто розділити свою радість із знайомими, передавши їм святкову картинку по телефону, в соціальних мережах або в месенджерах.

Джерело: otkr.ot7

Зараз дуже просто завантажити і відправити побажання близькій людині: мамі, татові, бабусі, сестрі, братові, коханій дівчині або хлопцю. Красива вітальна листівка – хороший спосіб показати свою любов і повагу. До цього варто привчати своїх дітей.

Джерело: otkr.ot7

Якщо трохи заморочитися, можна знайти більш красивий, але і більш складний варіант, наприклад, мерехтливі анімації, музичні відео, приколи. Або самостійно перетворити на листівку цікаві фото. Так можна взяти знімки, на яких зображені старовинні ікони. Якщо є можливість вручити вітальні листівки особисто – краще роздрукувати і вирізати їх з паперу. Можна знайти і відреставрувати старі картки.

Короткі та прикольні СМС для привітання з Великоднем 2020

Навіть в епоху інтернету СМС залишаються зручним і популярним засобом зв'язку. В такому випадку краще підібрати коротке привітання, текст якого легко набрати і прочитати з екрана телефону. Ідеально підійде віршик: невеликий, лаконічний, красивий і урочистий. Другу або подрузі буде приємно отримати смішні, веселі або жартівливі вірші. Не забувайте надсилати привітання з Великоднем 2020 в картинках або СМС-повідомлення у відповідь.

***

Колоколов пасхальный перезвон

Пусть нам приносит счастье в каждый дом,

Пусть солнце светит радостно с небес.

Христос воскрес! Воистину воскрес!

***

Мы сегодня яйца бьем.

Скорлупой заполнен дом.

Наши пасочки едим,

Голод утолить спешим.

Все поют «Христос Воскрес»

И ждут радостных чудес.

***

Поздравляю с Пасхой лично

И желаю не хворать,

А для этого куличик

В крупных дозах принимать.

Запивать его кагором,

Чтобы шло лекарство впрок,

Но «лечиться» только в меру

Нужно дать себе зарок.

Джерело: druzi.net

***



Від яєць всі руки в фарбі

Та я шлю тобі “привіт”.

Хай на пасках яскраві барви

Не забудуться довік.

Хай життя буде солодким,

Наче біла та глазур,

Сум – легеньким і коротким,

А в любові – все ажур.

***

З Великоднем я вітаю

І від серця побажаю:

Смачної паски,

Довгої ковбаски,

Жирного холодця,

Крутого яйця,

Лютого хрону,

Міцного самогону!

Христос Воскрес!

***

Радо сонечко сіяє

Смачна паска десь вітає,

Радуйтеся щиро нині –

Бог дав щастя всій родині,

Бог дав радість нам з небес –

Христос воскрес!

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