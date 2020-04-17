Небажання УПЦ МП обмежувати роботу храмів на Пасху і стійке ігнорування приписів у зв'язку з карантином має цілком логічне пояснення

Священики бояться, що парафіяни під час карантину звикнуть до дистанційних молитов і сповіді та взагалі перестануть ходити до церков, залишивши останні без грошей.

Таку думку на своїй сторінці у Фейсбуці висловив відомий український політолог Олексій Голобуцький, передає Politeka.net.

«Це ж реально величезні суми: за обряди, за свічки, просто пожертви. Основна маса священиків РПЦ навіть не думає якось обмежувати активність: он, скандальний Кураєв чесно вивалив реальний стан речей. «Віруючі продовжують масово збиратися в храмах і влаштовувати хресні ходи. Єпископат при цьому не тільки не готовий жертвувати на боротьбу з пандемією і відмовлятися від грошей парафіян, але навіть не полегшує податковий тягар для парафій», – пише він.

Виходить, що патріарх Кирило вимагає грошей, наплювавши на карантин. Крім того, єпископат дуже боїться, що за кілька місяців карантину у прихожан станеться так зване «переформатування релігійної свідомості», люди вийдуть з покори, будуть дивитися служби по телевізору. І рано чи пізно вони зададуться питанням: якщо навіть паску можна освячувати вдома, то навіщо тоді стільки церков. А оскільки віра можлива без відвідування храмів, то навіщо туди взагалі ходити?

Тим часом на Заході люди вже давно звикли до телепроповідників, а гроші, при бажанні, перераховують на картку церкви без проблем.

Однак в Україні припинення богослужінь і закриття храмів призведуть до автоматичного припинення пожертвувань.

«Тому можна однозначно сказати: РПЦ у всіх іпостасях ніколи не піде на закриття церков і на дистанційний спосіб функціонування», – резюмував Голобуцький.

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