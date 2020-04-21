Карантин в Україні продовжать після 24 квітня

Головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що готує відповідне подання, яке подасть у Кабінет міністрів.

У Моз вважають, що карантин працює і суттєво стримує поширення коронавіруса.

За словами головного санлікаря, якщо б не превентивні заходи, то в даний час в Україні могло бути вже близько 125 тисяч хворих Covid-19.

У той же час відомство запропонує Кабміну пом'якшити умови карантину "без значної шкоди для протиепідемічних заходів" і дозволить відновлювати деякі сфери економіки, якщо вони будуть дотримуватися протиепідемічних умов.

Уряд розгляне рішення про продовження карантину вже в середу, 22 квітня.

"Чекайте середовища. На засіданні уряду буде прийнято рішення про продовження або скорочення карантину. 22-го Кабмін розгляне", - заявив Ляшко.

За його прогнозом, обмежувальні заходи можуть продовжити до 12 травня. Остаточне рішення в цьому питанні залишається за Кабінетом міністрів.

Раніше ми попереджали про ослаблення карантину для певних українців. За словами джерел в МОЗ, рішення про продовження обмежувальних заходів вже є, а що стосується заходів щодо його ослаблення, то вони почнуться не раніше, ніж пройдуть всі прогнозовані спалаху захворювання.

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