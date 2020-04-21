Український борець греко-римського стилю і нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк розповів, якою мовою йому комфортніше розмовляти

Про це він розповів в інтерв'ю tribuna.com.

«Я живу в Україні, добре знаю українську мову, можу на ній розмовляти. Але в своєму спілкуванні, побуті я використовую російську мову. Я не хочу нікого обманювати, будувати з себе людину, яка нарочито розмовляє на публіці, в соцмережах українською, нібито заграючи з тему, кому це було б приємно. Я хочу бути максимально щирим у цьому відношенні", - зазначив українець.

Крім того спортсмен заявив, що говорити українською, тільки для того, щоб комусь сподобатися - він не буде.

"Не хочу, як якісь президенти або чиновники, тільки для того, щоб сподобатись публіці, зараз це тренд, робити з себе україномовну людину, показувати це, а вдома розмовляти російською. Я такого робити не буду. Моя сфера діяльності – спорт. Я досяг певних результатів, мене за це можна поважати. А сподобатися комусь через постійне спілкування українською, при тому, що мені комфортніше говорити російською, я не бачу в цьому логіки", - заявив Беленюк

До речі, нещодавно ми писали, що Жан Беленюк провів екскурсію по депутатській їдальні і познайомив з меню.

"Часи, коли можна було дешево поїсти в їдальні Верховної Ради, давно пройшли, на жаль:)", - підписав свій сюжет Беленюк.

"Зараз у мене на один обід іде приблизно 300 гривень. От сьогодні взяв собі тарілку борщу, картопляне пюре з відбивною, салат з червоною рибою, перепелиним яйцем і ікрою. Заплатив за це 280 гривень. Судіть самі", - сказав нардеп.

Нагадаємо, Жан Беленюк раптово розніс Ломаченка, за "російський спецназ".

Як повідомляла Politeka, Беленюку готують несподіваний поворот у кар'єрі: «Є плани».

Також Politeka писала, що Беленюк ошелешив заявою після свого тріумфу.