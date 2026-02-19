Індексація пенсій з 1 березня у Київській області стане важливим кроком для підтримки купівельної спроможності населення.

Індексація пенсій з 1 березня у Київській області охопить всіх пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд України, передає Politeka.

Про це повідомив Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді.

За його словами, підвищення становитиме 12,1%, що на 4% перевищує минулорічний рівень інфляції. Всі виплати через Пенсійний фонд будуть перераховані автоматично, без додаткових процедур для одержувачів.

Міністр підкреслив, що індексація стала можливою завдяки фінансовій стабільності Пенсійного фонду. На 2026 рік бюджет фонду затверджений без дефіциту та перевищує 1,2 трильйона гривень, що гарантує передбачуваність виплат для понад 10 мільйонів українців.

Середній розмір пенсії у 2026 році становить приблизно 6 500 гривень, однак понад 4,3 мільйона пенсіонерів отримують менші виплати. Саме тому індексація є частиною системних змін, спрямованих на підвищення рівня життя літніх людей.

Улютін зазначив, що Міністерство вже підготувало нову модель пенсійної системи та фіналізує законопроект, який має забезпечити стабільність та справедливість у виплатах на довгостроковий період.

Індексація пенсій з 1 березня у Київській області дозволить значно покращити фінансове становище пенсіонерів, особливо тих, хто отримує мінімальні виплати, і підготує систему до подальших реформ.

Індексація пенсій з 1 березня у Київській області стане важливим кроком для підтримки купівельної спроможності населення та зменшення соціальної нерівності.

