Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області у 2026 році надається за новими умовами, повідомляють органи соціального захисту, повідомляє Politeka.

Програма спрямована на підтримку переселенців, які перебувають на обліку та оформили заявку через місцеві управління.

Виплати здійснюються на шість місяців із можливістю продовження при дотриманні правил програми. Основна умова — середній дохід родини за останній квартал не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб. На початок року базова сума складала 2 595 грн на одного члена сім’ї, а максимальна допомога для одного переселенця — 10 380 грн.

Деякі категорії отримують фінансову підтримку незалежно від доходів. До них належать пенсіонери з низьким прибутком, люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з особливими потребами, сироти, молодь до 23 років без батьків, а також опікуни та прийомні сім’ї.

Для оформлення допомоги переселенці подають документи, що підтверджують статус ВПО та рівень доходів. Після перевірки інформації ухвалюється рішення про нарахування коштів. Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області, що забезпечує стабільність та планування витрат для родин.

Фінансування частково покриває оренду житла, харчування та базові потреби. Це допомагає переселенцям швидше облаштуватися на новому місці, адаптуватися до середовища та контролювати бюджет.

Регулярні нарахування зменшують ризик фінансових труднощів і дозволяють планувати місячні витрати більш передбачувано, створюючи умови для комфортнішого життя у новій громаді.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.