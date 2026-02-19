У 2026 році розміри доплати для пенсіонерів в Харківській області та умови отримання підтримки залишаються прив’язаними до прожиткового мінімуму.

Доплати для пенсіонерів в Харківській області доступні для частини українців поважного віку, що відповідають важливим критеріям, пише Politeka.net.

Про це йдеться в поясненні ПФУ.

Пенсіонери з великим трудовим стажем в Харківській області можуть розраховувати не лише на базову пенсію, а й на додаткові доплати в Харківській області та соціальні пільги. У 2026 році розміри надбавок та умови отримання підтримки залишаються прив’язаними до прожиткового мінімуму.

Як пояснюють у ПФУ, доплата передбачена жінкам зі стажем понад 30 років і чоловікам — понад 35 років. Нарахування здійснюється автоматично. Якщо пенсіонер продовжує працювати, перерахунок проводять після виходу на пенсію або у разі зміни прожиткового мінімуму.

З 1 січня 2026 року в Україні діє оновлений розмір надбавки за понаднормовий трудовий стаж. Вона розраховується як 1% від мінімальної пенсії за віком за кожен рік роботи понад установлену норму. З урахуванням прожиткового мінімуму 2 595 грн сума доплати становить 25,95 грн за рік.

Крім цього, у 2026 році для громадян зі статусом ветерана праці зберігаються окремі соціальні гарантії. Відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», право на отримання цього статусу мають особи, які відповідають визначеним вимогам.

Зокрема, необхідно:

жінкам мати щонайменше 35 років страхового стажу;

чоловікам — не менше 40 років стажу;

досягти пенсійного віку та отримувати пенсію.

Для користування передбаченими пільгами слід оформити посвідчення ветерана праці, звернувшись до органів соціального захисту населення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що можна отримати.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: хто з переселенців має шанс отримати виплату на проживання.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: яку виплату нададуть з лютого.