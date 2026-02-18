Грошова допомога для ВПО у Харківській області надається на кожного члена сім’ї, який офіційно зареєстрований як переселенець.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області продовжує працювати на основі вже чинних правил, але з окремими розширеннями підтримки у 2026 році, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Основним нормативним документом, що регулює надання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб, залишається постанова Кабінету Міністрів України № 332. Саме на підставі цієї постанови здійснюється щомісячна виплата фінансової підтримки переселенцям, а також визначаються категорії отримувачів, яким допомогу можуть продовжити, а кому — відмовити.

У 2026 році розмір виплат для ВПО у Харківській області встановлено таким чином:

2 000 гривень на одного дорослого;

3 000 гривень на дитину або особу з інвалідністю.

Допомога надається на кожного члена сім’ї, який офіційно зареєстрований як ВПО та внесений до Єдиної інформаційної бази. Виплата продовжується одразу на шість місяців, проте за умови, що сім’я відповідає критеріям доходу. У 2026 році орієнтиром для таких перевірок є прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, станом на 1 січня, який становить 2 595 гривень.

Отже, допомогу продовжать лише за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одного члена родини за останні три місяці не перевищує чотири прожиткові мінімуми, тобто 10 380 гривень. Якщо дохід вищий — виплата на наступний період не призначається.

Водночас у постанові № 332 передбачено категорії переселенців, яким допомогу продовжують незалежно від доходу сім’ї. До них належать:

пенсіонери, якщо їхня пенсія не перевищує 10 380 гривень;

особи з інвалідністю I та II групи;

діти з інвалідністю до 18 років;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, до 23 років;

прийомні батьки, батьки-вихователі та опікуни.

Для цих категорій фінансовий стан родини не є підставою для припинення допомоги, а виплата продовжується автоматично.

Окрема новація 2026 року стосується дітей-переселенців. Народний депутат Сергій Козир заявив, що з лютого 2026 року планується відновлення спеціальної виплати для дітей ВПО, а саме по 3 000 грн щомісяця на оренду житла.

За його словами, ідеться про понад 400 тис. дітей, а загальна потреба фінансування становить близько 7 млрд грн, які планують отримати шляхом перерозподілу коштів із програм, що фактично не працювали або були недофінансовані.

Головна особливість цієї виплати в тому, що вона має надаватися без урахування доходів сім’ї, тобто право виникає через сам статус дитини як ВПО. Після остаточного урядового оформлення ця ініціатива має бути закріплена окремими рішеннями Кабміну, що доповнюватимуть чинний порядок соціальної підтримки переселенців.

Джерело: Факти ICTV.

