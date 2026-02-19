Графіки планових відключень електроенергії у Сумській області на 20 лютого запроваджуються у зв’язку з проведенням технічного обслуговування.

Графіки відключення світла у Сумській області на 20 лютого охоплять лише окремі населені пункти регіону через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

Графіки планових відключень електроенергії у Сумській області на 20 лютого запроваджуються у зв’язку з проведенням технічного обслуговування обладнання, оновлення та модернізації електромереж. Також енергетики виконуватимуть комплекс робіт, спрямованих на підвищення стабільності та надійності функціонування енергосистеми в населених пунктах регіону.

Із 9:00 до 15:00 знеструмлення заплановані у місті Лебедин. Водночас обмеження стосуватимуться не всього міста, а лише будинків, розташованих на визначеній вулиці:

Миколи Хвильового — № 1–4, 6–29, 31–47, 49, 51

Куличанська — № 3–8, 10–14, 17–20, 22, 26, 32, 34

Михайлівська — № 6

Зокрема, з 9:00 до 15:00 тимчасові відключення відбудуться у населеному пункті Краснопілля. Обмеження матимуть локальний характер і торкнуться лише визначених адрес:

Паркова — № 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 47А, 48, 49, 50, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 69А, 71, 75, 77, 472А

пров. Парковий — № 2, 4, 6

Савоненко — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20

Грабовського — № 1, 2, 3, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

Перемоги — № 49

Окремі графіки діятимуть у Глухові — з 9:00 до 15:00. Тут тимчасові відключення охоплять лише окремі вулиці, де проводитимуться необхідні технічні роботи:

Путивльський — № 1–22, 24, 26, 28

Путивльська — № 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76–94, 119

З 9:00 до 16:00 — без електропостачання залишиться частина будинків у місті Охтирка. Світло буде відсутнє за конкретними адресами:

Петропавлівська — № 36, 36А, 37–63, 114–117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 152А, 153, 155, 157, 157А

Полтавська — № 89, 91, 93, 95, 97–113, 119–125, 148А

Миру — № 1–15, 17–28, 30–52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

пров. Березовий — № 11, 13, 13А

пров. Веселковий — № 1, 3, 4

пров. Лебединський — № 9–30, 30А, 32–39, 41–49, 51–53, 56–59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79

пров. Лікарняний — № 1, 3, 5, 7, 9, 11

Лугова — № 1–10, 26–46

Молодіжна — № 1–4, 6–9, 11, 13, 15, 17

пров. Молодіжний — № 1–5, 7–13, 15

пров. Народний — № 1, 1А, 2

Пирогова — № 72

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

